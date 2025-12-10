"I volti di Cristo. Immagini della santità tra Oriente e Occidente" di Michele Bacci affronta in modo magistrale un tema teologico che attraversa il tempo

“Ecco l’agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo”: la memorabile formula del primo capitolo del vangelo di Giovanni (1, 29) scolpisce il gesto di umile omaggio compiuto dal Battista nel suo imbattersi con la figura del Redentore che gli si fa incontro, indicato ai propri discepoli come il vero maestro da seguire.

LETTURE/ Robert W. Greene, il Calvario di un prete americano perseguitato nella Cina di Mao

Ma l’italiano “ecco” traduce la parola greca ide, la cui radice etimologica rimanda all’azione del “vedere”. Dunque l’“ecco” pronunciato dal Precursore ha lo stesso significato di “guarda”, “riconosci”. Ѐ un richiamo potente a concentrare lo sguardo su una forma visibile, sulla realtà fisica di un uomo che si muove camminando in mezzo agli altri uomini: rinvia a un segno incarnato, al profilo di un corpo con cui si può interagire, a una presenza che incrocia l’esistere di esseri umani in carne e ossa, esattamente simile a quella di ciascuno di noi nel suo muoversi quotidiano.

LETTURE/ “Storia di Isacco”: tra visioni, dubbi e ribellione la vertigine di una promessa mantenuta

Il peso di materialità nascosto nella parola di esordio del versetto evangelico può essere interpretato come la cifra evocativa di un bisogno inscritto nell’avventura della fede cristiana nel mondo fin dai suoi inizi: il bisogno di oltrepassare le barriere di separazione tra la parabola del Figlio di Dio fatto uomo, messo a morte sulla croce del Golgota e risorto, e le condizioni di vita di tutti coloro che si sentivano chiamati a seguirlo a crescente distanza di tempo dagli eventi straordinari di cui egli si era reso protagonista, in qualunque angolo del mondo si trovassero a condurre la loro esistenza.

LETTURE/ M.T. Anderson e quei "ladri d’ossa" che rubarono le reliquie di san Nicola

Occorreva trovare il modo di rendere avvicinabile, inserito nell’abbraccio di una relazione da stringere a tu per tu, il frutto di quel prodigio che aveva visto l’orizzonte dell’infinito divino rinchiudersi nel grembo di una creatura disposta a sacrificare tutto di sé per il destino di salvezza dell’uomo.

Il senso della fisicità di una presenza intesa come l’emergere oggettivo del trascendente, calato nella trama più concreta dell’evolvere della vita nel mondo, spiega come mai nella storia cristiana si sia fatta strada l’esigenza di fornire una rappresentazione sensibile, definita in ogni dettaglio antropomorfico, del Dio che “si è fatto carne” per espandere il suo amore incontenibile. La memoria di un dono insuperabile si doveva legare alla realtà di qualcosa di vivo, ancora incontrabile, imitabile, a cui appoggiarsi per condividere il medesimo cammino di comunione.

Non fu una conquista facile e immediata circoscrivere l’immagine reale del Cristo-uomo, partendo quasi da zero. Ci si poteva affidare unicamente alle tracce approssimative dei ricordi di quanti avevano avuto il privilegio di accostarlo quando percorreva, da vivo, le strade di Palestina. Si disponeva dei suggerimenti devoti, non sempre però coincidenti, che scaturivano da sogni, visioni, racconti di miracoli.

Esisteva poi il supporto di testimonianze iconiche che la devozione interpretava come esito delle impronte lasciate eccezionalmente dal suo volto e dal suo corpo, in presa diretta, oppure catturate da dipinti ritenuti “fattura non di mano umana”. Fu comunque necessario sconfiggere, d’altra parte, le ritrosie di quelle correnti di pensiero che guardavano con sospetto allo sforzo di ritradurre l’eccellenza dell’essere divino rinchiudendola in una forma troppo impoverita, esposta al rischio di sminuire la sproporzione della maestà del Figlio di Dio sotto il velo della sua personificazione terrena.

Per secoli si continuò a oscillare tra varie soluzioni possibili, con accenti che cambiavano da un luogo all’altro e nei diversi contesti teologici e spirituali. Non pochi ritenevano che le sembianze corporee di Cristo non fossero state nemmeno qualcosa di stabile, ma una realtà mutevole in grado di adattarsi alle esigenze superiori di cui la divinità inclusa nella duplice natura del Salvatore era la chiave di volta decisiva. Nell’apoteosi della trasfigurazione e nelle apparizioni da risorto era questa seconda faccia gloriosa che avrebbe avuto il sopravvento, mentre l’altra puramente sensibile passava in secondo piano.

Gradualmente, procedendo a tentoni, con infiniti ripensamenti e contrasti a volte anche molto accesi, finì in ogni caso per prevalere l’idea dell’unicità del volto pienamente umano di Cristo, vero Dio ma anche vero uomo, senza nessuna astrazione separatrice o illegittime scissioni spiritualistiche. Ma a lungo non ci fu nessun consenso automatico né universale sui tratti specifici da cui la fisionomia inconfondibile di Cristo doveva essere caratterizzata. Vi erano molti che lo volevano rappresentare come il vertice della bellezza assoluta attribuibile a un essere umano; altri che non lo ritenevano indispensabile perché la ragione del suo primato stava nella potenza del sovrannaturale di cui era il riverbero, non nel segno approssimativo di cui questa si era rivestita per essere percepita con i sensi.

Nelle comunità dell’Oriente cristiano poteva risultare spontaneo rimarcare i lineamenti semitici ereditati dall’appartenenza etnica: carnagione scura, capelli corti e arricciati, spesso volto imberbe, persino, in qualche caso, capigliatura tendente alla calvizie (come quella di Paolo). Allo stesso tempo, sempre dalla tradizione ebraico-orientale derivava la spinta ad attribuire al Cristo adulto i segni tipici del nazireato, a conferma della sua diversità rispetto alla massa degli uomini comuni, puntellata dalle condizioni ascetiche che imponevano l’astensione dal taglio dei capelli e della barba, l’austerità della dieta, una preferenza per la magrezza, la severità di una coscienza assorbita dallo scopo ultimo della missione da svolgere.

Solo pian piano cominciò a prevalere l’identikit di un volto solennemente incorniciato dalla folta capigliatura che scendeva fino a lambire le spalle, disponendosi ai lati di un mento ricoperto da una barba lasciata crescere ma di lunghezza ridotta. In questo modo, staccandosi dai clichés di una iconografia primitiva, si riprendevano anche i modelli di rapporto con la corporeità influenzati dall’immagine con cui nel mondo antico di tradizione greca e latina si rappresentavano i filosofi o più in generale i cultori di una sapienza di radice ultimamente religiosa, che li innalzava al di sopra della vita ordinaria del mondo avvicinandoli alla sfera della perfezione divina.

Come documenta con un ricchissimo corredo illustrativo il recente volume di Michele Bacci dedicato a I volti di Cristo. Immagini della santità tra Oriente e Occidente (Carocci, 2025), il processo di costruzione dell’immagine canonica del Cristo adulto redentore dell’uomo poté approdare a un esito ormai definitivamente assestato solo alla metà del secolo IX.

Ciò avvenne nell’Oriente bizantino, dopo la chiusura delle controversie iconoclastiche, che avevano messo in crisi il culto reso alle rappresentazioni fisicizzate del sacro. Fu necessario attendere ancora di più perché il “tipo” ormai codificato del volto di Cristo che oggi ci è familiare potesse affermarsi nel contesto dell’Occidente latino, distinguendosi nettamente da quello proposto come ideale da ricalcare per i ministri del sacerdozio ordinato.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI