LETTURE/ “Longevità fatale”, genetica e utopia: un thriller al limite per Liz e David

È nelle librerie e sui portali online, anche in ebook, l’esordio letterario di Attilio De Pascalis, consulente di marketing e comunicazione, il thriller Longevità fatale, pubblicato da Mind Edizioni di Francesco Bogliari.

Un visionario uomo d’affari confida di aver scoperto l’elisir che allunga la vita fino a 150 anni, in perfetta forma fisica e mentale, grazie a una pianta rarissima. Nel frattempo, cinque personaggi all’apice del successo muoiono in modo inspiegabile in diverse parti del mondo nell’arco di alcuni mesi: un imprenditore tedesco, una stilista belga, un avvocato inglese, un impresario italiano e una ricercatrice francese. Gli episodi si succedono da Portofino a Singapore, da Santorini a Capri, fino ai Caraibi. Tutti i casi sono archiviati dopo brevi indagini come “decesso per cause naturali”. Nessuna traccia, nessun sospetto. Ma un brillante analista dei servizi segreti, David, e un’intraprendente giornalista televisiva, Liz, sospettano qualcosa. E seguono un’ambigua pista fatta di singolari coincidenze. Fra i due inizia una relazione sempre più coinvolgente, che si accompagna a scoperte sempre più sconvolgenti.

Genetica, tecnologia, passioni e misteri si intrecciano vorticosamente. La longevità affascina i miliardari del pianeta, disposti a spendere una fortuna per il prodigioso elisir, ma può risvegliare istinti primordiali.

Longevità fatale sarà presentato al Salone del Libro di Torino, dal 18 al 22 maggio 2023. “Scrivere è da sempre la base della mia attività professionale, dovendo presentare fatti e dati in maniera interessante”, spiega Attilio De Pascalis. Autore di libri di management, è docente in corsi di scrittura creativa e storytelling. “Poi ho intuito che potevo creare intriganti trame per thriller. “Longevità fatale è il primo di una serie di storie alle quali sto lavorando. In tutte c’è un cocktail di eventi reali o verosimili, con un pizzico di fantasia”.

