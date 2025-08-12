L'ultimo libro di Catello Maresca è dedicato a Giovanni Falcone, al suo esempio umano e alla sua lezione professionale. Una storia fatta per i giovani

Di fronte al libro di Catello Maresca Il genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere (Unica Edizioni, 2025) sorge spontanea una domanda: perché ancora un libro su Falcone? Cosa c’è ancora da dire che non si sappia o sia già stato detto? La risposta sta nel titolo del libro e più esattamente nella parola “genio” scelta da chi lo ha scritto.

Prima però occorre dire chi è l’autore. Catello Maresca è un magistrato campano che si è distinto nella lotta alla mafia catturando Michele Zagaria, boss dell’organizzazione camorristica del clan dei Casalesi, contribuendo a eliminare il clan dall’Italia, attraverso numerosi arresti di camorristi e inseguendone i capitali fino in Romania. Maresca è anche impegnato nel recupero dei ragazzi difficili promuovendo incontri nelle scuole e partecipando a numerosi dibattiti, anche televisivi.

L’opera, che si apre con una prefazione firmata da Alessandro Siani, intende offrire un ritratto nuovo, diretto e profondo del giudice Giovanni Falcone, figura simbolo della lotta alla mafia in Italia.

Perché Maresca definisce Falcone un genio fino a dedicarvi un libro? La risposta sta nelle pagine iniziali del testo, dove l’autore prima spiega il significato consueto della parola “genio”, poi passa a spiegarne l’accezione nel dialetto napoletano (che lasciamo alla curiosità del lettore) e infine conclude: “Ognuno ha il proprio genio, si deve solo essere capaci o talvolta fortunati a scoprirlo il prima possibile e a impostare la propria vita per assecondare il proprio”.

“Questo lavoro” continua l’autore, “scritto col cuore di chi ha creduto al proprio genio, punta a sollecitare una personale riflessione su quale possano essere le proprie inclinazioni, invita, soprattutto i più giovani, a scavare dentro sé stessi e a prendere posizione subito, il prima possibile, a scegliere la strada da percorrere ed i propri modelli”. L’autore intende mettere in luce il “genio” investigativo e umano di Falcone, senza mitizzarlo, ma esaltando le sue doti reali: razionalità, coraggio e senso della giustizia.

Le pagine successive sono una dettagliata elencazione delle numerose circostanze in cui Giovanni Falcone si è rivelato un genio, intuendo, precorrendo, anticipando fatti e giudizi rivelatisi utilissimi nelle sue indagini e in quelle di tanti altri colleghi.

C’è ancora da spiegare il perché del sottotitolo: Prima il dovere. E in queste pagine Maresca non esita a mettersi in discussione personalmente, raccontando di sé, della sua vita giovanile e soprattutto della sua attività professionale, affermando con grande onestà come abbia imparato il senso del dovere da suo padre e dall’impegno instancabile di Giovanni Falcone.

Il libro offre un’accurata ricostruzione e rivisitazione delle indagini svolte da Falcone, cui l’autore unisce il racconto di molte sue esperienze personali, offendo uno spaccato quanto mai attuale dell’evoluzione che la mafia, divenuta ormai “mafie”, costituisce sul palcoscenico nazionale e anche internazionale.

Il libro è pensato e scritto anche per i tanti giovani che il giudice incontra di continuo. Da anni infatti partecipa a diversi incontri nelle scuole promuovendo la cultura della legalità, ora anche attraverso la presentazione di questo suo ultimo lavoro.

Ecco perché le pagine finali, in cui fa un chiaro appello alla responsabilità educativa, sono le più accorate e quelle che invitano a una più profonda riflessione. Falcone emerge come un esempio da seguire, non appena per i colleghi magistrati, ma per tutti, per tutti coloro che amano la giustizia.

Invitando a leggere il libro, concludiamo con una citazione dell’autore tratta da un suo intervento pubblico. “Giovanni Falcone è stato un Genio italiano, nel settore della Giustizia e dell’Antimafia. Scrivere di lui, dopo che lo hanno fatto quasi tutti, amici, nemici e finti amici, è stato complicatissimo. Perciò ho provato a farlo non con la mente, ma con il cuore: quello di un ragazzo che è cresciuto nel suo mito, che ha creduto al suo esempio, che ha seguito il suo modello e che ha avuto la fortuna di svolgere la sua stessa missione e di farlo con grande passione ed amore. Grazie Giovanni, orgoglio italiano, ovunque tu sia”.

