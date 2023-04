LETTURE/ Milone (Federico II): è necessaria una riforma dei reati di corruzione

“È necessario un intervento legislativo di riforma sul sistema dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare focalizzato sulle fattispecie di corruzione, di traffico di influenze illecite e di induzione indebita. La tendenza osmotica che, negli ultimi anni, sta assimilando la materia dell’anticorruzione con le legislazioni speciali ed emergenziali antiterrorismo ed antimafia pone a rischio le garanzie costituzionali del sistema penale”.

Con queste parole Alessandro Milone, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, componente del Laboratorio di ricerca su mafie e professioni della Federico II e già dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, si rivolge al legislatore per alimentare il dibattito sulla necessità di riformare il sistema anticorruzione italiano, annunciando i temi che saranno al centro del forum sulla corruzione in Italia che si terrà venerdì 28 aprile alle ore 17.30, a Napoli, presso la sede della Fondazione Salvatore, in occasione della presentazione del proprio volume “Corruzione pubblica e diritto penale. La crisi dei principi tra Italia e Stati Uniti” (Edizioni Scientifiche Italiane, 2023).

Il libro, con la prefazione del magistrato ed ex Presidente dell’Anac Raffaele Cantone, verrà presentato dai professori Alberto De Vita, Stefano D’Alfonso e Federico Varese, in un forum, con i saluti del Sindaco di Napoli Prof. Gaetano Manfredi e del Professor Marco Salvatore, che ha ricevuto il patrocinio delle Università Federico II e Parthenope di Napoli. Concluderà i lavori il Procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, modererà l’incontro l’editorialista del Corriere della Sera Marco Demarco.

“Il fenomeno della corruzione è molto grave, un danno enorme per le economie e per la vita delle democrazie liberali – spiega Milone – ma è necessario affrontare il problema migliorando la normativa italiana in materia di prevenzione dei rischi, colmando le lacune dell’ordinamento italiano in moltissimi settori. Ad esempio, ad oggi manca ancora una normativa positiva relativa alle attività di lobbying che sono centrali per il corretto funzionamento di una democrazia sana ma che vanno adeguatamente disciplinate; allo stesso modo risultano ancora carenti le discipline sul finanziamento della politica e sulle cd. porte girevoli tra i vari settori istituzionali dello Stato e tra settore pubblico e privato”.

La risposta, quindi, per Milone non è necessariamente da ricercare sul piano repressivo. “Non si può assegnare al diritto penale, attraverso una pan-penalizzazione indiscriminata e l’anticipazione della soglia di tutela di taluni reati, il compito di contrastare dei fenomeni, come la corruzione, così complessi – prosegue Milone, che è stato anche visiting scholar alla Temple University ed all’Oxford University. Le fattispecie presenti nel codice penale italiano meritano una nuova sistematizzazione che possa garantire la salvaguardia dei principi del diritto penale costituzionalmente orientato e rispondere alle esigenze di repressione di fenomeni come la corruzione sistemica che provengono dal disvalore delle condotte corruttive. L’Italia, sulla scorta di quanto già fatto con la riforma cd. Severino del 2012, deve proseguire sulla strada del contrasto integrato rafforzando i poteri di autorità come l’Anac e premiare, con la trasparenza, comportamenti pubblici e privati virtuosi”.

La ricerca, infine, prende in considerazione – come modello di comparazione – il sistema anticorruzione americano che, negli ultimi decenni è stato un punto di riferimento internazionale sul piano del contrasto alla corruzione internazionale, avendo contribuito al lavoro di organismi come l’OCSE e l’ONU. “Il mondo anglosassone, ed in particolare gli Stati Uniti, sono un modello di confronto interessante per i ricercatori italiani. Grazie alla loro esperienza oggi abbiamo il FOIA, l’istituto del whistleblowing e il reato di corruzione internazionale. Gli Stati Uniti, infatti, nel campo dell’etica pubblica svolgono ancora oggi un ruolo di guida istituzionale rilevante. Eppure anche negli USA si pone il tema di trovare un equilibrio tra i principi del diritto e gli eccessi dell’uso dello strumento penalistico”.

