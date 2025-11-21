Rolle, Mandorlo, Vitale, Bregoli, Germani, Bellini, Bulfaro: la poesia come ricerca del proprio personale mazzo di chiavi per abitare la casa della vita

Ha davvero ragione il poeta Emiliano Rolle? Nelle sue recentissime Filastrocche da un Oblò (MC, 2025), ironicamente riconoscendo che di poesia se ne scrive anche troppa, “anche se con il sospetto fondato che non serva non farlo”, Rolle sostiene che bisogna accenderle le poesie “e sperderle perché accadano come le foglie… sperderle senza un commento/ senza un ritorno/ sperderle perché un giorno/ ai margini di un lieto evento/ può essere che ci incontrino/ si accostino/ chiedano ancora/ se si è/ non facciano finta di niente”.

Se fosse davvero questa la sfida? Quella di una parola che vuole la dispersione? O piuttosto bisogna ascoltare il grido di Massimiliano Mandorlo che, nelle sue Mappe del grande mare (MC, 2023), afferma invece: “e io cerco/ parole celesti,/ nomi di vento/ qualcosa che duri/ tra la polvere e il cielo”? Perché, dice sempre Mandorlo, “Noi non siamo fatti/ per la morte/ per il vento siamo fatti/ e questa terra/ dona luce/ custodisce… canta in me/ prima di me”.

In questo dialogo a distanza e immaginario tra i libri che da qualche tempo stanno qui sulla scrivania e mi chiedono ascolto, penso alle altre voci che si aggiungono. Quella di Marco Vitale che, anche lui, ne La strada di Morandi (Passigli Poesia, 2024) si domanda “Questa sera di giugno all’ora azzurra… come fermarla/ mentre s’affanna un ultimo/ del silenzio trasvolo, un dono opaco/ una torsione per il limpido/ teatro che scolora?”. Riconoscendo subito dopo “Quanta, ripenso, verità per quel silenzio/ e in quelle pagine incantate, in quel dirsi/ come la vita almeno andasse scritta”.

Al fervore appassionato di Mandorlo che dice: “Con versi come spade/ sguainate, con parole/ semplici e luminose/ camminiamo nel vento/ che affila i palazzi/ cercando l’invisibile/ luce delle cose”, sembra rispondere o forse accostarsi il rigore quasi matematico della poesia di Fabrizio Bregoli che nel suo Referti (Società Editrice Fiorentina, 2025) rivela: “Hanno l’inquietudine di un silenzio/ sicario, una pentecoste di lingue/ impronunciabili, i numeri. Scorie/ fossili. Omelia del nulla… Credili un sanscrito i simboli, luce/ stremata su uno scaleno di ipotesi./ le formule, un vangelo di menzogne. / Uno sbaglio./ (Come ogni poesia.)”

Sembra dunque che si scriva sguainando la parola come una spada, cercando l’invisibile mistero che riluce nelle cose; ma si scriva anche per dire quanta impotenza c’è nella parola. Finanche in quella della scienza. Quasi fino ad arrivare al punto del silenzio, nel riconoscimento che “Tutto quel mare nella notte/ e il vento, le onde/ scure/ in un abbraccio solo./ Tutta quella vertigine/ fredda/ che chiama e dissolve,/ quella poesia/ che nessuno mai scrive” rimane quasi lo statuto di ogni verso, come sembra dire Mauro Germani in Prima del sempre (puntoacapo, 2024).

In questo vagare tra le voci di poeti che s’interrogano sul destino della loro parola e della poesia tutta, ascolto ancora l’ultimo libro di Marco Bellini, L’orizzonte che ci spetta (Ronzani, 2025). Nel suo viaggio nel mondo scopre che “È successo oggi che la mia voce/ ha fatto la voce del bosco… È successo che tutti questi suoni/ mi hanno chiesto la parola, a sorpresa/ la mia, mentre stavo negli scarponi/ e lo zaino tendeva la schiena./ E io chi sono per tacere la voce,/ per non essere al servizio?”.

La poesia non salverà la vita. È però al suo servizio. Con parole che hanno dentro la forza della spada, il rintocco della nostalgia, o il clamore della propria inadeguatezza finanche accompagnato dal desiderio del silenzio. E anche noi nei nostri scarponi, chi siamo per tacere, per non essere al servizio di una realtà che, anch’essa come la parola, sembra sempre invocare altro?

Bellini, nel continuo dialogo con la realtà di cui il libro è testimonianza, incapace di dare un nome a questo altro, chiede persino a una biscia se lei lo sa che “cos’è lui che si nasconde dietro le nuvole… Sta lì la biscia, la coda tra i fiori di plastica/ e l’ombra sopra il cero sostenuto da una ragnatela./ Impercettibile, quasi una porta segreta/ è la vibrazione della ragnatela,/ il passaggio della preghiera”.

Tutti questi libri, tutte queste voci e parole stavano qui da tempo. Ma, come dice Rolle, a un certo punto ci incontrano, ci accostano, ci chiedono ancora se si è. Se siamo. O se facciamo, noi, finta di niente. Ma non si può far finta di niente, non solo se sei un poeta. Non si può perché siamo uomini. E, grazie alla poesia, le parole di altri uomini camminano dentro di noi nel mondo. In Performare poesia, uno dei libri che più ha gridato sulla mia scrivania in questi ultimi tempi, Dome Bulfaro fa un racconto appassionato della sua esperienza di poeta e insegnante di poesia in mille corsi, teatri, scuole, scantinati e sgabuzzini.

E spiega il perché di tanto, tantissimo impegno: “finché non trovi le tue parole, usi le parole di riserva: le parole degli altri. Ma questa è una soluzione temporanea. A ciascuno di noi occorre il proprio mazzo di chiavi per entrare e uscire dalla propria casa. Il poeta è un pescatore di parole. Un cercatore di chiavi smarrite. È colui che ti ha mostrato che le chiavi sono sempre state lì, a portata della tua mano, della tua lingua. Non le avevi perse, semplicemente si mostravano ma non le vedevi, ti chiamavano e non le ascoltavi”.

Bulfaro, che un tempo all’ufficio anagrafe del suo paese chiedeva che alla voce professione mettessero la parola “poeta”, oggi chiederebbe di scrivere invece “umile servitore della poesia”. Ma solo perché la poesia, quella vera, pur non salvandoci la vita, ci aiuta a trovare le nostre chiavi di casa. Non si può non dire grazie a tutte queste voci. Non si può fare finta di niente.

