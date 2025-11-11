All’Università dell’Insubria si è parlato dell’attualità di Marx: un classico per capire il capitalismo. E che oltre all’analisi voleva cambiare il mondo

L’Università degli studi dell’Insubria, a Varese, è stata teatro di un recente convegno su Marx scienziato e rivoluzionario, inquadrabile sia nell’ambito della ricerca rigorosa che nel progetto “Giovani pensatori”, giunto alla sua 17esima edizione. Per i promotori del convegno, evidentemente, Marx non è un autore che abbia smesso di interrogare il presente. Come tutti i classici, riesce a scrollarsi di dosso di volta in volta non solo la polvere del tempo, ma pure quella delle varie interpretazioni. A partire da quelle degli Stati comunisti a causa dei quali da tempo ha perso seguito e fascino, associato com’è alle efferatezze che essi determinarono innanzitutto contro i popoli che dicevano di voler difendere.

Eppure, come ebbe a dire un giorno il filosofo tedesco stesso, egli era ben lontano dal considerarsi un marxista, orientato com’era a seguire “l’analisi concreta della situazione concreta” contro la teoria, se necessario. Forse non ha neppure aiutato che il mondo culturale abbia posto maggiore attenzione su testi secondari, che non a caso sarebbero usciti dopo la sua morte, e non sul suo capolavoro considerato da molti, troppi studiosi anche in Italia, “poco filosofico”, ossia Il capitale. Di seguito l’intervista all’ideatore dell’iniziativa, il filosofo della scienza Fabio Minazzi.

Perché ripensare Marx oggi? L’autore è stato oggetto di critica a vari livelli, perché recuperarlo?

Perché ripensare oggi Marx? In primo luogo perché Marx è un classico e un classico, secondo la nota definizione di Italo Calvino, è un autore che non ha mai finito dirci ciò che ci vuol dire… In secondo luogo, oggi si considera Marx come un “cane morto”, perché si addebita al suo pensiero la tragedia complessiva del socialismo reale. Tuttavia, come spesso accade, è vero esattamente l’opposto, perché proprio nell’opera di Marx si possono rintracciare quegli elementi critici che permettono di comprendere come i differenti “socialismi reali” abbiano in realtà tralignato sistematicamente dall’insegnamento di Marx, che si è sempre battuto per costruire una società di “liberi ed eguali”.

In che modo lo hanno tradito?

Marx si è sempre impegnato anche per estendere l’autonomia dei singoli uomini e delle singole comunità. Non per nulla Marx definiva il comunismo come il movimento reale che modifica il mondo effettivo. Per questa ragione non ha mai fornito alcuna sua “ricetta” utopica per il socialismo venturo, ma si è sempre speso per modificare le condizioni effettive entro le quali viveva, onde creare nuove premesse per la costruzione di nuove società formate da uomini e donne liberi ed uguali.

Lei è un filosofo della scienza. Secondo Popper, Marx è stato scientifico sino ad un certo momento, poi no. Ci può spiegare meglio? Condivide questa posizione del celebre filosofo austriaco che evidentemente applica il suo ben noto falsificazionismo?

Non condivido il ragionamento e la critica di Popper perché troppo banale e superficiale. Popper accusa, infatti, il marxismo di non essere una teoria scientifica. Per quale motivo? Perché Marx ha fatto delle previsioni che non si sono avverate, per esempio quella in base alla quale la rivoluzione comunista si sarebbe realizzata nei Paesi capitalisticamente avanzati, mentre, come è noto, la rivoluzione bolscevica è esplosa in un paese come la Russia che era ancora un paese arretrato e feudale. Quindi, conclude Popper, lo sviluppo storico avrebbe falsificato le predizioni marxiane.

Cosa non va in questo ragionamento?

È troppo semplicistico e pregiudiziale, perché il marxismo non è stato solo una teoria scientifica, ma un movimento di pensiero e di azione politica che ha indotto la classe proletaria e i suoi alleati a operare entro la storia per trasformarla. Non si è limitato a fare previsioni “asettiche” (come sostiene Popper), ma si è impegnato per modificare la situazione esistente, onde migliorare le condizioni sociali, civili, economiche e culturali degli operai. Se oggi l’operaio “vuole il figlio dottore”, occorre riconoscere che il marxismo ha lavorato per questo traguardo, migliorando progressivamente le nostre società, innescando un differente e originale sviluppo storico e sociale. Ma Popper – per ragioni polemiche pregiudiziali – trascura questo aspetto decisivo.

Si può dire che esista un nuovo interesse per Marx che va al di là dell’importanza storica?

No, perché l’importanza storica di Marx è attestata dall’influenza che il suo pensiero ha esercitato a livello mondiale. In questa chiave le analisi di Marx sul capitale ci aiutano a meglio conoscere la genealogia del capitalismo odierno. Tuttavia, per poi comprendere questo capitalismo contemporaneo occorre studiarlo con rigore, esattamente come ha fatto Marx per il capitalismo ottocentesco. In questa chiave infatti il marxismo, per dirla con Lenin, è “analisi concreta di una situazione concreta”. Ma se oggi non siamo in grado di studiare il capitalismo contemporaneo, la colpa non è di Marx, bensì è tutta nostra.

(Fabrizio Amadori)

