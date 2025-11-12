"José Gregorio Hernández. Il primo santo del Venezuela" di Manuela Tulli racconta la vita e la fede del medico venezuelano proclamato santo un mese fa

Una folla esultante attraversava le strade di Caracas, portando a braccia, per chilometri, l’effige di un uomo incravattato in abito scuro, dai bei baffi curati e il cappello in testa. Una scena strappata al bianco e nero di inizio Novecento, eppure vissuta, con una cromia vivida di contrasti, da Caracas, come da migliaia di altri borghi venezuelani, solo qualche mese fa, il 25 febbraio scorso, quando papa Francesco, sofferente per la polmonite che lo avrebbe condotto al cielo, annunciava un Concistoro per la canonizzazione del primo santo venezuelano, José Gregorio Hernández, medico straordinario, innamorato di Cristo, testimone di una fede pura e senza sbavature.

LETTURE/ Perché difendere Marx non solo da Popper, ma anche dai suoi "amici"

Il 19 ottobre scorso Papa Leone XIV lo ha consegnato agli onori degli altari, insieme ad un’altra santa venezuelana, anche lei amatissima in patria, Carmen Rendiles Martínez, fondatrice solare ed allegra della congregazione delle Serve di Gesù.

Una festa della santità per i cristiani di tutto il mondo, una festa dall’intensità spasmodica per i venezuelani e l’intera galassia latinoamericana, che soprattutto intorno a José Gregorio ha proposto una narrazione in cui si intrecciano elementi devozionali e aspettative social-politiche.

LETTURE/ Agostino, quell'instancabile ricerca di verità è un ‘impronta (in noi) che non si cancella

Prevost ha decifrato l’entusiasmo che ha circondato i nuovi due santi parlando di “forte stimolo affinché tutti i venezuelani si riuniscano e sappiano riconoscersi come figli e fratelli della stessa Patria”, e il semplice accenno ad un bene nazionale superiore ha scatenato cori per “Venezuela Libre”, animando quella resistenza popolare al governo di Maduro che già nelle scorse settimane si era manifestata nel largo giubilo per il Nobel per la pace a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana.

Eppure, scavalcando le legittime preoccupazioni per la grave crisi che attraversa il Paese, non si può non considerare che la gioia per la sua canonizzazione va al di là della complicata contingenza politica. Oltre l’orgoglio, comprensibile, c’è l’amore totalizzante che questo “Moscati” venezuelano è stato capace di suscitare. Chiunque dei pellegrini presenti a Roma per l’evento, se interpellato, riusciva a focalizzare il punto di intersezione tra la biografia di Hernández e il proprio vissuto, l’istante in cui il medico dei poveri e degli ultimi aveva fatto incursione nell’orizzonte personale.

SCUOLA/ Recalcati tra maestro e desiderio: ma la nostra mancanza non "si basta"

Quasi sempre la complice era una nonna, quasi a rinsaldare la familiare continuità con il neo-santo, a riprova che una delle affermazioni più insistenti della folla era assolutamente vera: “El doctor Hernández es nuestro”.

A raccontare l’affetto gridato da una moltitudine di persone nelle strade di Caracas il 30 giugno 1919, giorno successivo a quello dell’incidente in cui il dottore perse la vita, è Manuela Tulli, vaticanista dell’Ansa, che in un volume agile ed essenziale, José Gregorio Hernández. Il primo santo del Venezuela (Ares, 2025), non solo fa conoscere vita, morte e miracoli del “medico del popolo”, ma suggerisce anche come pregare con lui e per lui, attraverso la novena con cui si chiedono grazie per sua intercessione.

Nel testo, che ricostruisce la Caracas di fine Ottocento, segnata dall’instabilità politica e le turbolenze sociali, dove si poteva morire per una semplice appendicite, il dottore che pagava di tasca sua le medicine dei pazienti indigenti, capace di coniugare scienza e fede, di portare il desiderio di Cristo in ogni ambiente, borghese o periferico, accademico o ecclesiale, emerge in tutta la sua grandezza, attraverso una ricerca accurata e minuziosa delle fonti.

Lo stile giornalistico aiuta a non cedere alla tentazione agiografica, lasciando parlare i testimoni: dall’ex presidente e scrittore del Venezuela, Romolo Gallegos, che parlando del funerale partecipato da oltre 300mila persone commentava “Non hanno seppellito un uomo, ma un ideale umano, che è passato trionfalmente al passaggio del feretro”, confidando addirittura che di fronte alla statura umana di Hernández “Tutti abbiamo sperimentato il desiderio di essere buoni”, all’educatore e accademico José Manuel Núnez Ponte, che lo paragonò a Blaise Pascal per la capacità di concentrare nella sua persona “un saggio, un cristiano, un uomo”.

Sicuramente una figura capace di suscitare grandi passioni, gratitudine immensa e fiducia incondizionata. Il tutto per una vita spesa con straordinaria coerenza sui binari tracciati dalla fede: lavoro, analisi scientifica e Messa quotidiana con rosario annesso.

Merito della Tulli l’aver saputo evidenziare le connessioni tra un’esistenza novecentesca e le esigenze ecclesiali del nuovo millennio, di aver interpretato la tensione alla pace di Hernández con il bisogno diffuso di porre fine ai conflitti che agita i popoli.

L’intimità con Dio che Hernández possedeva gli permise infatti di offrire la sua vita per la fine del primo conflitto mondiale. La sua morte il giorno dopo la firma del trattato di Versailles (28 giugno 1919) sembra l’esito di un patto accettato. Un sacrificio privato per la concordia tra le nazioni. Perché non si cura solo il corpo, ma anche e soprattutto il cuore.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI