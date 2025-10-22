Nel suo ultimo lavoro, "Le strade perdute. Fenomenologia della deriva dal mondo" Paolo Colavero offre un originale "viaggio" di incontri umani e clinici

“Paolo sembra aver capito che scrivere non è solamente riferire il parlato, il sentito, il pensato, il vissuto, ma è anche e soprattutto suscitare una eco, con la quale la parola scritta torna ad essere voce, che si moltiplica tante volte quanti sono i suoi lettori. Paolo riconosce questo ruolo (mi trattengo dall’enfatico: potere) della parola scritta, che ne viene caricata di pathos” (pp. 10-11).

SCUOLA/ Recalcati, la luce e l’onda: stop a docenti-coach e tutor, i giovani "chiedono" maestri

Con queste parole Lorenzo Calvi (1930-2017), maestro italiano e internazionale della psichiatria fenomenologica, introduce il nuovo lavoro del suo allievo salentino Paolo Colavero (Maglie 1980), psicologo e psicoterapeuta che già nel 2019 – insieme allo stesso Calvi – aveva pubblicato per Mimesis La luce delle cose, originalissimo viaggio attraverso i fenomeni della mente umana, commosso e autentico libro di scoperte e incontri con i propri maestri.

LETTURE/ “Morte nell’era nucleare”: il realismo di Morgenthau e Niebuhr contro le ceneri della ragione

Ora, con Le strade perdute. Fenomenologia della deriva dal mondo (ETS, 2025) ci troviamo di fronte ad un libro “totale”, un sorprendente reportage di incontri umani e clinici, romanzo di formazione, diario di autoanalisi attraverso il quale Colavero fa i conti con il proprio dáimon e riporta alla luce – un po’ come il naufrago ungarettiano con il suo porto sepolto – un tesoro di verità ed esperienze da offrire al mondo, come un nuovo canto.

Lo stile di Colavero è “spettinato”, come scrive ancora Calvi, il suo procedere naufragante è un continuo mosaico di citazioni che non attingono soltanto al mondo della psicologia e psichiatria ma affondando continuamente nella narrativa, nella poesia, nell’antropologia, nella musica.

LETTURE/ La storia di CL a Palermo, un affetto più forte di ogni ideologia

La prosa di Colavero sembra abbattere qualsiasi confine e accompagnarci sulle sue strade perdute, tra i frammenti dell’esistenza in un andamento irregolare, spalancato all’imprevisto, al ritmo di pause e improvvise illuminazioni: “Qui l’afa non fa sconti a nessuno, non si gioca con la luce, con il giorno. Si attende solo dietro le persiane perennemente sprangate che venga il buio e lo scirocco cessi di sospingere le sabbie del deserto di là dal mare, tra le finestre ed i giardini in fin di vita”.

“A queste latitudini le radici, pur indispensabili, non bastano da sole a sostenere la voglia di restare […] Così messi, ci si guarda ammarare giorno dopo giorno, sempre più. Ci si guarda corrodere come il metallo del mercantile Dimitrios, naufragato lungo le spiagge dei Laghi Alimini nel 1987. Senza difese, sbattuti dal vento, i pochi nodi rimasti a terra legati alla sabbia, i pini marittimi accecati dallo iodio” (pp. 26-27).

Quello di Colavero è il viaggio-racconto di un naufrago in continue peregrinazioni tra Nord (Lombardia, Toscana, Emilia) e Sud fino a ritornare nella sua terra salentina di ulivi battuti dal sole, dal mare e dal vento. Un homo viator che ha saputo raccogliere tra le sue mani le storie dolorose e tormentate di chi, destinato per sempre all’alienazione, ha trovato invece un compagno di viaggio e insieme un medico a cui prestare ascolto.

Ci sono cura, attesa, silenzio, compassione e umana apertura all’incontro in queste pagine in cui, a sud di nessun nord, incontriamo Alfredo ospite del Centro Diurno: “‘Dottore, ma se potenziamo all’infinito, il motore di un elicottero telecomandato può raggiungere otto milioni di chilometri all’ora? E sei milioni? Come fa a raggiungere i sei milioni?’ […] Quando parve quietarsi per pochi secondi riproposi le mie domande, le mie domande di visto d’ingresso nel suo mondo: ‘Alfredo, dimmi, ma perché fai queste domande? Perché mi chiedi questo?’ […] Dopo un attimo di silenzio, mi domandò a sua volta: ‘Vuoi saperlo veramente?’ ‘Non potevo credere alle mie orecchie! Alfredo mi aveva finalmente accennato, con questa sua ulteriore domanda, dell’esistenza di un qualche senso, mi aveva confermato la presenza di un altrove alle domande’” (pp. 40-41).

E poi c’è l’incontro con Vito, “dromomane” per le vie di Maglie con una vasta cultura capace di spaziare da Platone alla biologia molecolare, teso come una corda di violino e come braccato da demoni invisibili tra i marciapiedi e i bar delle città. Vito nasce secondogenito in un piccolo paese del Capo di Leuca, in un’umile e semplice famiglia meridionale, destinato al lavoro nei campi o al commercio.

I colpi di scena del destino lo conducono però fino a Siena, brillante studente di Medicina, in una sorta di hybris antropologica che porterà il meccanismo apparentemente normale a incepparsi, generando un profondo trauma: “P.: La tua sventura in realtà parte proprio da lì, da Siena, no? V.: Parte da Siena, un po’ da Bologna, un po’ dappertutto, c’è stata una falsa gloria della società nei miei confronti. Sì, anche ora, ecco perché… potessi reinserirmi, ho tentato il reinserimento sociale, ma il problema non è così semplice date le ordinanze dei sindaci, dei carabinieri, delle finanze, della polizia e della classe medica e della classe legale, oggi è diverso, oggi è diverso, siamo in balia del vento, in balia del vento, noi che non siamo riusciti a entrare in una categoria” (pp. 70-71).

È a un comune angolo di mondo che Vito e Paolo finalmente si incontrano, in quelle strade del Meridione dove due mondi diversi alle prese con i sogni e le secche del destino trovano un’inaspettata vicinanza. Perché sulle strade perdute del mondo è possibile ancora incontrare un’ancora di salvezza, segnali luminosi da un faro distante ma reale, presente.

È in questa possibilità di incontro umano che forse consiste l’ascolto profondo, la cura attenta e il silenzioso mestiere dello psicologo: “Al naufrago quindi non resta che sperare, mettersi comodo e coltivare le speranze di preghiere e sortilegi, vele improvvisate e remi, correnti. Sperare di vedere una vela all’orizzonte, che l’altro lo soccorra, prima possibile” (p. 109).

(in navigazione tra Lecce e Bari, settembre ’25)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI