"Intelligenze. Etica e politica dell'IA" di M. De Caro e B. Giovanola affronta le sfide dell'IA ponendo in rilievo il quesito chiave: come restare umani

Quale futuro si prospetta per l’intelligenza artificiale e, di conseguenza, per noi? Da quando l’IA è entrata nelle nostre vite quotidiane (in particolare con ChatGPT o affini), questa domanda non smette di interrogarci. Così come, di conseguenza, non smettono di tormentarci le voci di sedicenti esperti del genere che popolano talk show, giornali, social media e conferenze di ogni tipo.

LETTURE/ Un tesoro di umanità da offrire al mondo: “le strade perdute” di Colavero

Secondo Mario De Caro (Roma Tre) e Benedetta Giovanola (Università di Macerata), gli specialisti del settore si dividono tra ottimisti, che prevedono un futuro radioso, e pessimisti, che invece prevedono situazioni distopiche e persino l’estinzione del genere umano. Nel loro ultimo libro Intelligenze. Etica e politica dell’IA (il Mulino, 2025) – presentato lo scorso martedì 15 ottobre da “Romanae Disputationes” e Associazione Newman alla centralissima Scuderia di Bologna in piazza Verdi – gli autori propongono un’altra strada: “Questo volume […] si propone di problematizzare le questioni, senza determinarle aprioristicamente, e di incoraggiare la formulazione delle domande giuste, piuttosto che fornire risposte solo apparentemente certe”.

SCUOLA/ Recalcati, la luce e l’onda: stop a docenti-coach e tutor, i giovani "chiedono" maestri

Con un approccio equilibrato che rifugge facili (e comuni) generalizzazioni, il libro offre una riflessione critica (e accessibile a tutti) su alcune delle questioni centrali che riguardano il presente e il futuro dell’IA.

Lo si può notare dalla scansione dei capitoli che affrontano tre nodi tuttora aperti: l’etica dell’IA come soggetto (che cos’è l’intelligenza artificiale? Che cosa la accomuna o la distingue dagli esseri umani?), l’etica dell’IA come oggetto (come l’uso sempre più pervasivo orienta i nostri comportamenti e le nostre capacità decisionali? Saremo influenzati al punto di diventare dipendenti o, peggio, sorvegliati?) e la teoria politica dell’IA (come cambia le relazioni e le pratiche sociali? E il lavoro? Quali gli effetti sui nostri già fragili sistemi di governo?).

LETTURE/ “Morte nell’era nucleare”: il realismo di Morgenthau e Niebuhr contro le ceneri della ragione

Sebbene l’intento sia quello di scattare una fotografia della situazione presente, mettendo in luce potenzialità e rischi ed evitando utopie e distopie (l’intento principale del libro è forse proprio quello di mostrare la complessità e l’impossibilità di fare previsioni anche sul breve periodo), il libro propone una tesi forte: l’urgenza di porre vincoli etici non solo nell’utilizzo, ma soprattutto nella progettazione dell’IA. In linea con il principio dell’ethics by design, questi vincoli “devono essere incorporati fin dalla fase di progettazione direttamente all’interno dei sistemi”.

A questo tema è dedicato il quarto (e più innovativo) capitolo. De Caro e Giovanola presentano il modello Aretai per addestrare i sistemi di IA etica. Si tratta di un modello fondato su un’etica delle virtù (o particolarismo etico), cioè basata sullo studio caso per caso delle situazioni moralmente rilevanti, piuttosto che un’etica generalista che fonda la moralità su principi generali o leggi universali.

Questo tipo di etica è cruciale perché si presenta come intrinsecamente corrispondente con la logica dei sistemi computazionali e con l’apprendimento bottom-up delle IA più recenti, capaci non soltanto di eseguire comandi, ma di generare autonomamente nuove regole operative.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI