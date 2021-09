LeTwins di TikTok, chi sono le gemelle Ylenia e Nicole Burato/ “Usiamo al massimo la nostra creatività”

Chi sono LeTwins, ovvero gemelle Ylenia e Nicole Burato

Le gemelle Ylenia e Nicole Burato – in arte LeTwins – sono tra le creator più seguite in Italia con 15,9 milioni di follower su TikTok. Le due sorelle gemelle sono nate a Mantova il 13 ottobre 1994. Dopo aver finito le superiori, Ylenia geometra e Nicole ragioniera, hanno iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia: “Ma avevamo anche voglia di creare qualcosa che fosse soltanto nostro”, hanno raccontato in una lunga intervista a Il Giorno. La svolta è arrivata durante il lockdown: costrette a casa le gemelle si sono dedicate alle loro passioni, tra video e social. “In realtà il primo video che abbiamo pubblicato è stato su musical.ly. Era una ripresa di un paio di scarpe che volevamo pubblicare come storia su Instagram (dove già avevamo un account in comune). Poi, non abbiamo più utilizzato la app finche non è diventata Tik Tok”, hanno spiegato le due sorelle.

Le gemelle LeTwins: 15.9 milioni di follower su TikTok

LeTwins pubblicano solo sue contenuti al giorno: il video principale con effetti speciali e poi il tutorial, che svela il backstage delle loro clip, che raggiungono oltre 33 milioni di views. Così le due gemelle mantovane sono riuscite a trovare il loro format, che le ha rese uniche e riconoscibili su TikTok: “Abbiamo portato su TikTok un format che ci rispecchia e ci permette di usare la massimo la nostra creatività”, hanno spiegato a Il giorno. Come sono Ylenia e Nicole Burato lontano dai social? “Siamo due ragazze iperattive e le nostre giornate sono piene di cose da fare. Ci ritagliamo degli spazi per stare con i nostri amici e con la famiglia, che riteniamo le persone più importanti. Ci piace anche viaggiare, fare sport e seguire le tendenze moda”. Per il futuro hanno molti progetti, che per scaramanzia preferiscono non rivelare…

