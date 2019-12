Leucemia linfoblastica acuta di tipo B/ Storia di Silvia a Dottori in Corsia

Stasera, domenica 15 dicembre, nella seconda serata della terza rete di Casa Rai, torna “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction che racconta le storie a lieto fine dei piccoli pazienti dell’ospedale e delle grandi sfide che hanno superato, al fianco delle loro famiglie e ai medici, per arrivare alla completa guarigione. Nella quinta puntata di oggi, Federica Sciarelli ripercorrerà le storie di coraggio e di speranza di Silvia, una bambina di cinque anni che ha sconfitto un linfoma gravissimo, e Denise, a cui i medici hanno salvato la vita dopo un’ostruzione casuale delle vie aeree. Dal dicembre 2015, la piccola Silvia è in cura al Bambino Gesù a causa di una leucemia linfoblastica acuta di tipo B, una malattia molto rara ed aggressiva, contro cui le due precedenti linee di terapia hanno deluso le aspettative.

Leucemia linfoblastica acuta di tipo B, la storia di Silvia

L’unica soluzione per Silvia è un trapianto di midollo. Nonostante la bambina abbia tre fratelli, nessuno dei famigliari è compatibile. Per fortuna il midollo arriva da un donatore americano e Silvia può così organizzarsi per il delicato intervento, che riesce del tutto. Da qui inizia una fase particolarmente difficile: il periodo di attesa dell’attecchimento, durante il quale il sistema immunitario di Silvia è molto debilitato. Al suo fianco, come sempre, c’è mamma Roberta che vive momenti di profonda angoscia. Per fortuna il midollo attecchisce e Silvia viene dimessa dall’ospedale. A distanza di 100 giorni dal trapianto, Roberta e Silvia tornano in ospedale per fare le analisi dell’ago aspirato che convalidano che la malattia è in remissione. Adesso la piccola Silvia sta bene, è guarita del tutto e può tornare a casa e a scuola, anche se dovrà sottoporsi di tanto in tanto a dei controlli di routine.

