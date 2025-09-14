Cos'è la leucemia mieloide, la malattia di cui soffre da qualche mese Achille Polonara: i sintomi a cui stare attenti e le possibili cure

La puntata in onda nella serata di oggi – domenica 14 settembre 2025 – della trasmissione di Italia 1 “Le Iene” dedicherà un servizio ad Achille Polonara, il cestista della Virtus Bologna che da diversi mesi a questa parte è alle prese con una leucemia mieloide: la malattia è piuttosto frequente negli anziani ma che ha la possibilità di colpire soggetti di qualsiasi età, senza alcun preavviso; ma se fino a qualche anno fa si trattava di una mezza sentenza di morte, oggi è – fortunatamente – quasi interamente curabile.

Lasciando da parte il caso specifico di Polanara – che comunque, solo recentemente ha annunciato il successo della terapia sperimentale alla quale si è sottoposto nel corso dell’estate, con la ferma volontà di continuare la sua vita nel migliore dei modi -, qui vogliamo soffermarci sulla leucemia mieloide in sé: si tratta di una malattia tumorale che colpisce il sangue e il midollo osseo del paziente, attualmente distinta in forma “acuta” (ovvero quella di cui soffrirebbe il cestista) e “cronica“.

La differenza tra la leucemia mieloide acuta e quella cronica – come lascia intuire il nome – è legata al fatto che nel primo caso tende a insorgere in modo spontaneo senza una reale spiegazione medica, mentre nel secondo caso è la forma ereditaria della malattia: in entrambi i casi, comunque, ciò che succede è che il midollo osseo produce un gran numero di cellule emopoietiche (ovvero quelle adibite alla produzione del sangue) incapaci di assolvere alla loro normale funzione, fino al punto in cui sostituiscono interamente quelle sane.

Sintomi e possibili cure della leucemia mieloide: le terapie per la malattia di Achille Polonara

Complessivamente, l’insorgenza della leucemia mieloide è del tutto imprevedibile e spontanea anche in soggetti che poco prima della diagnosi si erano sottoposti a un esame del sangue senza che emergesse alcun campanello d’allarme; ma fortunatamente esistono dei sintomi che possono lasciar intendere la sua insorgenza: in particolare, si dovrebbe stare attenti alle improvvise perdite di peso inspiegabili, al pallore della pelle, ai dolori ossei e alle articolazioni, alla stanchezza e alla sensazione di malessere; ma il vero campanello d’allarme della leucemia mieloide sono le perdite di sangue da naso e gengive.

Come dicevamo prima, la leucemia mieloide fino a poco tempo rappresentava una sorta di condanna a morte per i pazienti, ma grazie alle evoluzioni della medicina oggi è una malattia del tutto curabile, purché venga individuata con il giusto anticipo: la terapia tradizionale passa dai farmaci chemioterapici, ma se la forma di leucemia mieloide è ormai avanzata si ricorre anche alla radioterapia e al trapianto del midollo osseo; mentre gli sviluppi medici permettono di intervenire anche grazie all’immunoterapia e alla cosiddetta “medicina personalizzata”.