Cos'è la leucemia mieloide, la malattia diagnostica ad Achille Polonara: quali sono i sintomi e le terapie, come si cura e la prognosi per chi ne è affetto

Il mondo dello sport è sotto choc per la leucemia mieloide diagnosticata al giocatore di basket Achille Polonara della Virtus Bologna. Si tratta di un tumore del sangue e del midollo osseo che è caratterizzato dalla proliferazione incontrollata di cellule immature chiamate mieloblasti, che sostituiscono il tessuto midollare sano e impediscono la produzione di cellule del sangue normali.

La malattia si può presentare in forma acuta o cronica, inoltre ha diverse manifestazioni: di solito i sintomi compaiono dopo la crescita di basti nel sangue e per la compromissione della funzione midollare. I sintomi più comuni sono legati all’anemia (affaticamento, pallore, mancanza di respiro, tachicardia), alla trombocitopenia (sanguinamenti, lividi, petecchie) e alla leucopenia (infezioni frequenti, febbre).

Ci sono poi manifestazioni meno specifiche, come febbre, sudorazione notturna, perdita di peso, malessere generale, dolori ossei/articolari. Inoltre, possono insorgere anche altri disturbi, come possibile ingrossamento di milza, fegato o linfonodi; in casi rari, può esserci il coinvolgimento del sistema nervoso centrale.

LEUCEMIA MIELOIDE, DAI SINTOMI ALLE CURE

La diagnosi della leucemia mieloide avviene tramite gli esami del sangue, ma la conferma della malattia arriva con la biopsia midollare. Sono disponibili anche test molecolari e citometrici per determinare le alterazioni, invece la diagnostica per immagini (TC, ecografie) è utile per valutare l’estensione del coinvolgimento d’organo.

Per quanto riguarda cure e trattamenti, per la leucemia mieloide ci si sottopone a chemioterapia intensiva in due fasi: la prima è quella dell’induzione, per arrivare alla remissione, l’altra è del consolidamento, per eliminare le cellule residue e la prevenzione delle recidive. Nei pazienti giovani o ad alto rischio è indicato il trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Negli ultimi anni sono emerse terapie emergenti e mirate. Ad esempio, per la leucemia promielocitica acuta, l’uso di ATRA e triossido d’arsenico comporta altissimi tassi di guarigione. Ci sono poi nuovi farmaci mirati a mutazioni molecolari, immunoterapia e terapia genica che sono in fase di sviluppo.

LA PROGNOSI PER LA LEUCEMIA MIELOIDE

In merito alla prognosi, la sopravvivenza a 5 anni riguarda circa il 28-40% per pazienti trattati in centri specializzati. La percentuale peggiora per età avanzata e presenza di comorbilità. Sotto i 60 anni, la sopravvivenza può superare il 40-45 %, mentre negli anziani può scendere al 5 % a 2 anni. La prognosi dipende fortemente dall’età del paziente, dalle condizioni di salute generali, dal sottotipo e dalla risposta alla terapia iniziale.