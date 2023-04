Leucemia mielomonocitica cronica/ Sintomi e cura della malattia di Silvio Berlusconi

È stato diramato pochi minuti fa il primo bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato ieri per via di una polmonite, originata dalla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre. Il bollettino è il primo emesso dal ricovero di ieri, mentre attualmente il Cavaliere si trova ancora nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. La malattia di cui soffre è a tutti gli effetti la più frequente delle sindromi mielodisplastico-mieloproliferative, caratterizzate dall’aumento di monociti (una specifica popolazione di globuli bianchi) nel sangue. Cerchiamo, però, di capire meglio cosa sia la leucemia mielomonocitica cronica e quali sono le possibili cure o terapie alla malattia di Silvio Berlusconi.

FORMULA 1/ Felipe Massa: "Leclerc non è il problema della Ferrari!"

Cos’è e come si cura la leucemia mielomonocitica cronica

La leucemia mielomonocitica cronica è a tutti gli effetti un tumore del sangue, di cui soffrono circa 30mila italiani, ma che in questa particolare versione ha un’incidenza annuale stimata di 1 caso ogni 100mila persone. Della stessa malattia in passato soffrì anche lo scrittore Alessandro Baricco, e l’insorgenza avviene mediamente in età avanzata, specialmente dai 70 anni in su. Nel caso del Cavaliere si tratta della forma cronica, caratterizzata soprattutto dal rischio che si trasformi in forma acuta, più grave e pericolosa.

Diretta/ Torres Carrarese (risultato finale 1-1): finisce in pareggio in Sardegna!

La leucemia mielomonocitica cronica tende a presentarsi senza particolari manifestazioni cliniche, con sintomi piuttosto vaghi e poco specifici, talvolta simili a quelli di una pesante influenza. Si va dalla febbre, al senso di debolezza continuo e senza cause, passando anche per i dolori alle ossa o articolazioni. Il problema principale, infatti è che questo particolare tumore finisce per intaccare il sistema immunitario, che riesce a difendersi meno efficacemente dalle altre malattie. Generalmente per curare le forme più lievi di leucemia mielomonocitica cronica si ricorre al trapianto di cellule staminali (come nel caso di Baricco), mentre nei casi più gravi ed avanzati si può ricorrere esclusivamente alla chemioterapia. Per ora non è chiaro quanto grave sia la malattia di Silvio Berlusconi, ma è certo che ha iniziato sempre ieri i cicli chemioterapici.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA ALESSANDRIA ANCONA/ Video streaming tv: le due squadre sono in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA