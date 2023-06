L’Europa lavora per ridurre l’impatto ambientale della moda/ EFA: “Vogliamo differenziarci dal fast fashion”

Proprio la volontà di regolamentare ulteriormente il settore, spingendolo al Green, hanno spinto le camere della moda ad accelerare il dialogo con l’Europa. “Sia io sia Pascal Morand (presidente della Fédération française de la couture, ndr) siamo andati a Bruxelles in passato, ma le istanze dei singoli non vengono prese in considerazione come quelle collettive” ha sottolineato Carlo Capasa, presidente Cnmi. “Vogliamo che l’Europa prenda in considerazione le specificità della moda creativa mettendo nero su bianco la differenza con il fast fashion”.

Secondo l’esperto, “Temi come la durabilità dei materiali o l’utilizzo di materiali riciclati entro il 2030 rischiano di influire negativamente sulla creatività. In questo secondo caso, per esempio, andrebbe fatta una distinzione tra materiali biodegradabili e non”. Anche il passaporto digitale sarà obbligatorio. Infatti “La tracciabilità della filiera è molto importante, ma va considerato che alcune informazioni sono sensibili”. Le considerazioni saranno inserite in un paper che l’Efa (European fashion association, ndr) consegnerà al Parlamento nella giornata di lunedì, per partecipare alla discussione. Ehler ha spiegato ancora che “Non vogliamo che i provvedimenti vadano dall’alto in basso ma lavorare con i player del settore come è già successo in altri ambiti”.