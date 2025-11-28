L'Italia potrebbe a breve introdurre la leva militare non obbligatoria, ma sua base volontaria: ecco che cosa ha detto il ministro Crosetto

L’Italia potrebbe reintrodurre la leva militare? È quello di cui si parla da anni ormai, soprattutto in quota Lega, e che in queste ore è stato attualizzato anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto. L’idea non è tanto quella di rimettere per legge la vecchia “naja”, il periodo obbligatorio di circa un anno per i giovani di 18 anni, semmai un esercito di riservisti, che non sono altro che appunto delle “riserve militari” che vengono mobilitate in casi specifici.

Altre nazioni hanno già un esercito di questo tipo, come ad esempio la Francia e la Germania, e a riguardo Crosetto ha spiegato: “Se lo deciderà il Parlamento potremmo reintrodurre la leva militare”, definita comunque un “nuovo servizio militare”. Le parole del titolare della Difesa giungono da Parigi, dopo che proprio la Francia ha annunciato il ripristino di un “servizio militare volontario” che consiste in 10 mesi di leva e che scatterà dalla prossima estate. Si tratta di un servizio che riguarderà inizialmente 3 mila ragazzi, che diventeranno poi 10 mila all’anno a partire dal 2030, quindi una riserva piuttosto consistente.

Quella di Guido Crosetto non è stata comunque una dichiarazione “un po’ campata in aria”, visto che l’esponente del governo Meloni ha precisato di voler proporre nel Consiglio dei ministri e poi in Parlamento “una bozza di disegno di legge” che garantisca la difesa dell’Italia per i prossimi anni, sottolineando come sia necessario fare una riflessione sulla “riserva che potremmo mettere in campo” qualora dovessero verificarsi delle situazioni di crisi.

LEVA MILITARE VOLONTARIA, A COSA PENSA CROSETTO

Se qualche giovane si stesse già spaventando, sappiate che il servizio militare non sarà affatto obbligatorio come appunto la vecchia leva in vigore fino ai primi anni 2000, poi abolita dal governo Berlusconi 2, ma semmai una chiamata volontaria, in quanto – sempre stando a Crosetto – l’Italia debba adeguarsi ai “tempi difficili” che stiamo vivendo, con riferimento ovviamente alla guerra in Ucraina e alla minaccia persistente nei confronti della NATO da parte della Russia.

Ad oggi l’Italia prevede già i riservisti, ma si tratta soprattutto di “geni” che solitamente costruiscono ponti o aprono i pozzi d’acqua; inoltre ha un numero di militari ridotto, di conseguenza ciò a cui pensa Crosetto è una “squadra” ben più nutrita e pronta all’azione. Il Corriere della Sera ipotizza 10 mila riservisti, con al suo interno sia ex militari ma anche civili che operano nel campo della cybersicurezza, e quindi esperti del settore che possono aiutare a combattere la guerra moderna, quella che si sviluppa nel web con attacchi hacker ai siti istituzionali, ma anche blackout elettrici e via discorrendo.

Il quotidiano di via Solferino precisa comunque che questo nuovo contingente non verrebbe mai schierato sui terreni di guerra, semmai in caso di calamità naturali ma anche come sostegno logistico: insomma, nessuno verrà mandato in battaglia con i fucili spianati.

LEVA MILITARE VOLONTARIA, PARTITI DI OPPOSIZIONE CONTRO LA PROPOSTA DI CROSETTO

Una proposta, quella di Crosetto, che per il momento ha trovato la forte opposizione di numerosi partiti, come ad esempio il Movimento 5 Stelle, con il suo leader Giuseppe Conte, secondo cui ci si sta concentrando troppo sulla guerra e non sulla pace: “Fermatevi”, è il grido dell’ex premier.

Anche Angelo Bonelli, uno dei massimi esponenti di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra, si dice invece preoccupato perché con la leva militare https://www.ilsussidiario.net/news/leva-militare-obbligatoria-anche-la-germania-valuta-la-reintroduzione-puo-tornare-anche-in-italia/2851541/ si punta a “prendere i nostri giovani e trasformarli in soldati”, quando invece servirebbero educatori, insegnanti e medici. Per Bonelli AVS non darà mai il suo consenso in Parlamento, e gli fa il paio Nicola Fratoianni, numero uno di Sinistra Italiana, che dice di essere rimasto “senza parole” e che parla di un futuro sconvolgente per i nostri giovani se dovesse essere questo.