Levante, canzone Tikibombom/ L’emozione di gareggiare contro il proprio ex Diodato (Sanremo 2020)

Levante, al secolo Claudia Lagona, in gara al Festival di Sanremo 2020 con il suo brano dal titolo Tikibombom. Finalmente, visto che la cantante 33enne non era riuscita in precedenza a partecipare alla kermesse. «Sono stata rifiutata più volte. Nel 2013 presentai “Sbadiglio”, brano finito poi nel mio album d’esordio ma non venni presa. Ci riprovai nel 2015 ma niente ancora. Forse non è la mia via, mi dissi», ha raccontato al Corriere della Sera. L’artista, un personaggio conosciuto anche dai meno giovani, è un talento del panorama italiano che ha dovuto fare molta gavetta per ottenere il meritato riconoscimento. Con la partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 segnerà dunque un ulteriore e importante passo in avanti nel suo percorso di crescita professionale. Ma dovrà anche confrontarsi in un certo senso col passato, visto che ha avuto una relazione amorosa con uno dei concorrenti della kermesse musicale, cioè Diodato. I due artisti infatti sono reduci da una storia d’amore naufragata da qualche mese. Levante ha fatto sapere in un’intervista che i rapporti con il suo ex sono rimasti ottimi e che non avrà alcun imbarazzo incontrandolo dietro le quinte dell’Ariston. Nel corso della stessa intervista l’artista di origini sicule ha fatto sapere che il suo cuore batte forte per un nuovo amore, senza però svelare l’identità del misterioso fortunato.

Levante, Sanremo 2020: dal mondo indie a X Factor

La carriera di Levante, all’anagrafe Claudia Lagona, è una cantautrice italiana nata in Sicilia e trapiantata in Piemonte. La sua carriera comincia all’ombra della Mole Antonelliana quando, per combattere il dolore per la prematura perdita della figura paterna, inizia a scrivere e comporre brani musicali. Il suo primo album esce nel 2014 con il titolo Manuale d’istruzione, facendo registrare ottimi risultati e diventando il decimo album più venduto dell’anno. Il suo talento non passa inosservato nel panorama musicale italiano, attirando l’attenzione di artisti già affermati (Max Gazzè, Negramaro, etc.) con i quali avrà la fortuna di collaborare. Il secondo lavoro discografico di Levante, Abbi cura di te, è stato tra i candidati al prestigioso premio Tenco. La bella Claudia ama raccontare non solo attraverso i testi delle sue canzoni, per questo motivo ha deciso di scrivere un libro dal titolo “Se non ti vedo non esisti” che viene realizzato contemporaneamente alla lavorazione dell’album Nel caos di stanze stupefacenti. Nel 2017 invece è stata uno dei quattro giudici del talent show di Sky “X Factor”.





