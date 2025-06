Levante, chi è la cantante siciliana cresciuta a Torino? Gli esordi nella musica, poi nel 2022 la nascita della figlia che ha sconvolto la sua vita

Siciliana nell’anima, Levante è nata nel 1987 a Caltagirone ma è cresciuta a Palagonia, in provincia di Catania. Nel 2011, dopo la perdita del papà diversi anni prima, si è trasferita con la mamma e i fratelli a Torino, cominciando lì una nuova vita. L’amore per la musica, in Levante, è nato fin dagli anni dell’adolescenza. Dopo aver cominciato la sua carriera in Italia e aver messo a referto una breve esperienza a Leeds, nel Regno Unito, Levante ha iniziato ufficialmente la sua carriera nel mondo della musica, incidendo i suoi primi singoli. Nel 2014, l’artista siciliana è stata chiamata ad aprire i concerti del tour di Max Gazzè: nello stesso anno è uscito il suo primo album, classificandosi all’ottava posizione della classifica FIMI.

Grandi i successi anche negli anni seguenti, con un tour in America prima e dopo ancora collaborazioni con diversi artisti come i The Kolors e J-Ax. Il successo, nel 2017, ha portato Levante a diventare una dei giudici di X Factor insieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, mentre nel 2020 è arrivata la sua prima partecipazione a Sanremo con “Tikibombom”, arrivata dodicesima. Anche nel 2023 l’artista ha scelto di calcare il palco dell’Ariston con “Vivo”, una canzone che parla di rinascita dopo un brutto periodo. Levante si è ispirata alla sua personale esperienza con la depressione post-partum, dopo la nascita della figlia Alma Futura nel 2022.

Levante, chi è: l’impegno per i temi sociali

Musica e non solo nella vita di Levante che è molto conosciuta anche per il suo impegno attivo in materia di temi sociali: femminismo, ecologia e ancora diritti civili. Da sempre la cantante di Caltagirone si schiera a favore dei più deboli. Di recente, Levante ha intrapreso anche un’altra strada, quella del cinema. Sta recitando infatti nella miniserie di Rai 1 “L’invisibile” che racconta l’arresto di Matteo Messina Denaro. Nel cast ci sarà anche Lino Guanciale, che interpreta suo marito: l’attore si è detto stupido dalle qualità artistiche e cinematografiche di Levante.