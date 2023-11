Levante choc: “Mi hanno rubato la macchina per la quarta volta a Milano”/ “Il ladro si è innamorato di me”

Levante, ennesimo furto a Milano: “Abbiamo ritrovato la macchina a Baggio”

Levante è stata derubata per la quarta volta della sua auto a Milano; a raccontarlo è la stessa artista sulle storie Instagram: “Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione” esordisce ironicamente.

“Comunque la scena in Questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perché al terzo furto l’hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all’altro che mi chiamino: “Signora, è a Cinisello Balsamo” ha raccontato la cantante ai suoi follower. La vettura, però, è stata ritrovata altrove: “Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio. L’abbiamo ritrovata; dal ladro mi aspetto un messaggio d’amore, come minimo“.

La cantante è diventata mamma, questo ha cambiato la sua vita ma anche il suo approccio alla musica e all’arte. Ai microfoni del portale L’Officiel Italia, l’artista ha dichiarato: “Come sono arrivata a questo cambiamento? Ho scritto ‘Leggera’ durante la gravidanza di Alma Futura: qualsiasi donna incinta è in preda agli ormoni e in quel momento mi sono sentita la donna più felice dell’universo.”

E ancora: “Non credo che sia uno stato d’animo che riproverò in futuro, era come se il mondo non potesse toccarmi o prendermi, e non mi sembrava vero di volare così in alto”. L’artista parlando dell’arrivo della figlia ha aggiunto: “E’ stato stravolgente perché è una terza persona che entra nella vita di una coppia“. “La mia scrittura ha superato l’ultimo lavoro, non perché è migliore, ma perché è diverso e questo è un segno di speranza e rinnovo” ha concluso.

