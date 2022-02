Levante, è nata la figlia: si chiama Alma Futura/ “Indimenticabile, sono fortunata”

È nata ieri la figlia di Levante: si chiama Alma Futura. Il lieto annuncio è stato dato proprio dalla cantante sul suo profilo Instagram all’indomani del parto, avvenuto all’Humanitas San Pio X di Milano. “Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”, si legge. Un dolce lungo messaggio in cui celebra l’inizio di una nuova vita.

La gravidanza, come raccontato in passato dalla cantautrice in una intervista a Sette, non è stata cercata, tanto che ha scoperto soltanto al terzo mese di essere incinta. Claudia Lagona, questo il suo vero nome, e Pietro Palumbo, avvocato siciliano come la sua dolce metà, tuttavia, hanno accolto questo nuovo “viaggio” con grande entusiasmo e felicità. Adesso è venuto al mondo il frutto del loro amore: Alma Futura.

Levante, è nata la figlia: si chiama Alma Futura. Il post

In coda al post con cui Levante ha annunciato che ieri, domenica 13 febbraio 2022, è nata la figlia e che si chiama Alma Futura, la cantautrice ha voluto dare spazio ad una lunga lista di ringraziamenti. “Grazie Pietro (il suo compagno, ndr) per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma”, ha scritto.

E conclude: “È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati”. Innumerevoli, tra i commenti, i messaggi di auguri da parte di esponenti del mondo dello spettacolo e non solo, che hanno voluto esprimere il proprio affetto alla cantautrice in questo importante momento.

