Levante/ “Nuovo fidanzato, Diodato? La sua canzone non è per me” (Verissimo)

Sarà Levante uno degli ospiti di punta del pomeriggio di Verissimo. Reduce dal successo della sua Tiki Bom Bom all’ultimo Festival di Sanremo e dai pettegolezzi sulla sua ormai conclusa storia d’amore con Diodato, l’artista si racconta, ripercorrendo pagine preziose del suo passato e del suo presente. Archiviata la relazione con il suo ex, oggi Levante ha un nuovo amore, un uomo di cui sappiamo ancora ben poco, ma che, a quanto pare, sembra aver conquistato il cuore della cantautrice. “Sono innamorata”, dice infatti Levante, “e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi – spiega poi nel salotto di Silvia Toffanin – È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”. L’artista parla infatti di una storia nata poco prima che il sul Festival di Sanremo avesse inizio e che in qualche modo le ha svoltato la vita; ma non dimentica il suo ex Diodato, con il quale oggi è in ottimi rapporti.

LEVANTE: “DIODATO MERITA TUTTO QUESTO SUCCESSO”

“Sono felicissima per lui e per la sua vittoria”. Sono queste e parole con le quali Levante commenta a Verissimo la vittoria di Diodato nell’ultimo Festival della canzone italiana. Già diverse volte, la cantautrice si è espressa con toni positivi di fronte al trionfo del suo ex fidanzato, giudicando il risultato della classifica di Sanremo più che meritato. “Sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito”, ribadisce infatti l’artista nel salotto di Silvia Toffanin, “perché è un cantautore che si merita questo successo”. Nonostante la loro relazione sia ormai finita da un bel pezzo, Levante e Diodato sono infatti riusciti a ricucire il loro rapporto, elevandolo a un legame del tutto diverso che con il tempo si è trasformato in amicizia: “Le cose non sono andate bene tra noi – precisa Levante nel salotto di Verissimo – ma siamo rimasti amici”. E sulla canzone Fai rumore, per molti scritta da Diodato proprio pensando a Levante, lei frena: “non è per me”.

UN CAMBIO DI LOOK PER DARE UN TAGLIO AL PASSATO? FOTO

Forse con la speranza di dare un taglio netto al passato e di togliersi di dosso tutti i rumors sulla sua ormai conclusa storia d’amore con Diodato, Levante ha recentemente condiviso l’immagine del suo nuovo look. L’artista ha infatti ceduto alla tentazione di tagliarsi i capelli e, complice probabilmente il suo nuovo amore, la voglia di lasciarsi alle spalle tutto ciò che è stato e i numerosi pettegolezzi pre e post Sanremo, ha sfoltito la sua lunga chioma. A svelarlo è stata proprio lei in una delle sue ultime condivisioni su Instagram, dove ha inoltre pubblicato, in una delle tante storie, il breve filmato che immortala il momento del taglio. Capelli bagnati, spalle coperte da un enorme telo azzurro e un taglio netto senza esitazione sono stati i testimoni di un cambiamento che di certo ha avuto inizio molto prima che Levante mettesse piede nel salone del suo hair stylist. Cosa nasconde questa scelta? Nella foto qui di seguito, potete visualizzare in anteprima il suo look.





© RIPRODUZIONE RISERVATA