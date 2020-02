Levante/ Sanremo, il nuovo album Magmamemoria, e una grande ironia (Domenica In)

Levante ha appena concluso Sanremo 2020 e si è già messa all’opera per presentare il suo nuovo album Magmamemoria. Una raccolta di inediti che nei giorni scorsi ha condiviso, con la sua edizione speciale, con tutti i fan di Palermo. Nella sua terra d’origine tra l’altro, anche se la cantante si è trasferita da tempo nel Nord Italia. “Torno a casa e comunque non vivo qui,però è come se non fossi mai andata via. Chi lo sa, sarà questa sicilianità”, ha detto al TGR. “Una bella scusa per rilanciare un Magmamemoria XXL”, aggiunge invece riguardo al doppio disco, “contiene le canzoni originali del disco, le canzoni del Live al Forum di Assago, quattro estratti dal disco in una versione molto diversa, molto molto intima, e poi Tikibombom che è il brano che mi ha inorgoglito molto sul palco dell’Ariston”. Oggi, domenica 16 febbraio 2020, Levante sarà invece a Domenica In per interpretare il suo brano sanremese. E ritornare così a quei giorni del Festival, in cui l’artista ha scelto di trasmettere un messaggio importante: “La diversità è ricchezza”. Per questo nel testo della sua canzone ha voluto come protagonisti quattro personaggi diversi, che si sentono soli anche dal punto di vista emotivo e che alla fine possono unirsi nonostante le loro differenze. “Vado verso Palermo, in questo 13 di febbraio”, ha scritto pochi giorni fa sui social, “il mio viaggio verso la mia isola sembra profetico. Ti amo Palermo”. Un post che ha fatto subito il giro dei media nazionali e che la cantante inizia rivelando di avere una canzone in testa fin dalla conclusione della sua esperienza a Sanremo. Ovvero la sua Rancore, presente nel nuovo disco. Clicca qui per leggere il post di Levante

LEVANTE: SU INSTAGRAM LA SPENSIERATEZZA E L’IRONIA

L’ironia non manca di certo a Levante. Così è facile vedere la cantante alternare momenti seri ad altri un po’ più divertenti. Lo dimostra con il suo ultimo post, con una foto in cui strabuzza gli occhi e ‘fa il pesce’ con le labbra. Cita persino una frase di Romain Gary che parla di umorismo, dignità. “Siate seri: fatevi una risata”, scrive alla fine del suo intervento social. Levante dimostra questo lato del suo carattere anche nelle Stories di Instagram, che le permettono di rivelare alcuni dettagli della sua recente esperienza a Sanremo 2020. “Volevo spezzare una lancia a favore della mia schiena. io a volte sto un po’ curva, nel caso di Sanremo, chiariamo questa cosa, la prima sera mi stava cadendo il top me lo sono tenuta con tutte le mie forze”, dice la cantante, rispondendo alle critiche di chi le ha fatto notare la sua strana posizione sul palco dell’Ariston. L’artista sottolinea la propria capacità di mettersi in gioco, ridere di se stessa, anche in un’altra Storia, dove la vediamo ritornare un po’ bambina. La coda di cavallo portata su un lato della testa, la voce da piccolina che contesta chi le ha detto ‘Non capisci niente’, perchè “è una brutta parola”. Chi glielo ha detto a baby Levante? “Mamma”. Si ritorna invece seri leggendo alcuni commenti degli haters, che ancora una volta puntano il dito contro la siciliana e le ricordano il privilegio ottenuto grazie alla partecipazione al Festival. Nessuna risposta in questo caso da parte della cantante, che si limita ad ascoltare senza darvi troppa importanza.

