Torna a crescere, secondo il MEF, l'evasione fiscale in Italia: nel 2022 ha generato 182,6 miliardi di euro, pari al 9,1% del PIL nazionale

È ancora piuttosto marcata l’incidenza dell’evasione fiscale in Italia, con un problema – verrebbe da dire, strutturale – che vale addirittura più del 9% del PIL con una cifra stimata potrebbe essere sufficiente per coprire i costi di (quasi) 10 Manovre finanziarie di entità pari a quella messa in campo per il 2026: a dirlo è l’ultimo rapporto redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e presentato in queste ore, con stime relative all’evasione fiscale del 2022; ultimo anno del quale abbiamo dei dati considerati affidabili.

Patrimoniale Cgil, Meloni: “mai con questo Governo”/ Cos’è la proposta della sinistra e perché se ne parla

Entrando subito nel merito del report del MEF, è importante precisare che nel 2022 l’evasione fiscale ha generato circa 182,6 miliardi di euro, pari al 9,1% del PIL italiano: un dato decisamente superiore a quello che si registrò l’anno precedente quando l’evasione fiscale generò 165,5 miliardi (con una crescita, dunque, del 10,4%); ma senza grandi differenze rispetto all’incidenza sul PIL che nel 2021 fu pari al 9 per cento.

Bonus elettrodomestici 2025/ Istruzioni operative su App IO: come ottenerlo

Com’è ripartita l’evasione fiscale a livello territoriale: la maglia nera spetta alla Calabria

In questo contesto, a causa dell’evasione fiscale il gap contributivo stimato dal MEF oscilla – a seconda del calcolo basato su due differenti modelli – tra i 98,1 e i 102,5 miliardi di euro, anche questi in crescita (precisamente di 3,5 miliardi) rispetto all’anno precedente: la parte del leone – com’è facile immaginare – la fanno sopratutto le mancate entrate tributarie (tra i 89,7 e i 90,9 miliardi) con una crescita dell’evasione quasi tutte le imposte, tra Irap, IVA e Ires; mentre la crescita maggiore si nota soprattutto dal punto di vista degli affitti (da 625 a 875 milioni).

Iper ammortamento 2026/ Il 45% non può aderire per incapienza: beneficiari

Interessante anche il capitolo del report del MEF dedicato alla ripartizione regionale dell’evasione fiscale: se a livello nazionale – come dicevamo già prima -, infatti, l’impatto sul PIL è pari al 9,1% del totale, guardando al Sud la medesima percentuale schizza fino al 16,5% per poi attestarsi all’incirca all’11,7% nel Centro e calare appena sotto alla media (8,9%) nel Nord-Ovest, con il Nord-Est che si attesta al 9,4 per cento.

Pecora nera di questa classifica territoriale – sempre secondo il MEF – è la Calabria in cui l’evasione fiscale genera addirittura il 19,1% del PIL regionale, ma guardando al rapporto tra il Prodotto interno lordo nazionale e quello regionale e aggiungendo il valore dell’evasione fiscale, è la Campania a conquistare la prima posizione, seguita dal Lazio e dalla Lombardia (che resta, comunque, sotto alla media nazionale di cui parlavamo prima).