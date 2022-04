Levico Terme, Trentino Alto Adige/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: alla fonte del Brenta

Levico Terme (Trentino Alto Adige) finalista Il Borgo dei Borghi 2022

Il borgo di Levico Terme, che sorge a Trento in Trentino Alto Adige, sarà tra i finalisti de Il Borgo dei Borghi 2022 in onda stasera su Rai3. Si trova nel fondovalle della Valsugana, esattamente dove nasce il fiume Brenta, che attraversa con una dolce curva tutta la montagna per sfociare al mare. Situato nella provincia di Trento, nel suo centro storico dove è facile perdersi tra vicoli e colori, vivono circa 2000 abitanti.

All’ombra del gruppo di Logari si erge Levico Terme, ricco di bellezze naturali da visitare come il lago più caldo dell’Europa, che ha diverse volte ottenuto la bandiera blu, unico caso in Trentino Alto Adige. Questo borgo, finalista della manifestazione borgo dei borghi, è ricco di bellezze naturali tutte da scoprire. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BORGO

Levico Terme, dal Forte delle Benne al Parco Secolare degli Asburgo

A Levico Terme, finalista a Il Borgo dei Borghi 2022, è possibile fare lunghe passeggiate, trekking e tuffi nel lago, caratterizzato da una spiaggia di ciottoli e sabbia raggiungibile attraverso radici e scalini. In questa collina ospita un vecchio fortino austriaco risalente all’800, molto interessante per coloro che amano la storia. A Levico è presente anche un’altra fortezza situata nel versante opposto, chiamato il Forte delle Benne. Questo monumento visitabile è stato costruito durante il dominio austriaco che faceva parte di un insieme di fortificazioni che proteggevano il territorio dagli attacchi. La magia di Levico Terme si respira anche all’interno del grande Parco Secolare degli Asburgo, che con 131 mila mq di superficie in stile inglese, rappresenta una location perfetta per i momenti di relax. Inoltre un’altra interessante attrazione di questo borgo è l’impianto termale, dove vengono offerti numerosi trattamenti di benessere immersi nella natura.

