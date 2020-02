Lewis Capaldi/ Il nuovo Ed Sheeran a Sanremo 2020: “non sono ambizioso”

CHI È LEWIS CAPALDI?

Lewis Capaldi è uno degli ospiti speciali che Amadeus ha voluto a Sanremo 2020, in occasione della serata dedicata ai duetti di oggi, giovedì 6 febbraio. Il suo nome è stato tra l’altro il primo ad essere annunciato per gli arrivi internazionali: non sarà il solo evento a vederlo salire su un palcoscenico. Sempre più in vista, il cantante britannico infatti si unirà a Niall Horan in occasione del suo tour, in qualità di ospite. Tutto è nato da Someone you loved, il brano che ha permesso a Capaldi di raggiungere la vetta della classifica inglese per sette settimane consecutive. E che gli ha regalato persino una nomination ai Grammy Awards di Los Angeles per la sezione Canzone dell’Anno. Un bel debutto, a cui è seguito l’album Divinely Unispired to a Hellish Extent: un altro successo dal punto di vista delle vendite, grazie agli 1,2 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Senza dimenticare Bruises, che gli ha permesso di registrare 1 milione di stream su Spotify nonostante l’assenza di un contratto discografico alle spalle. Alcuni giorni fa, Capaldi ha festeggiato tra l’altro un altro traguardo: la sua Before You Go ha conquistato il numero uno delle classifiche UK. “Questo vuol dire che sono il prodigio da due hit? Grazie mille”, scrive sui social, comunicando il lieto annuncio a tutti i fan. Clicca qui per guardare il post di Lewis Capaldi (https://www.instagram.com/p/B7_iO1kBlX3/).

LEWIS CAPALDI: PER I FANS E’ IL NUOVO ED SHEERAN

Alle spalle la tappa a Cologne per il suo tour di quest’anno: Lewis Capaldi è pronto per raggiungere l’Italia e fare il suo ingresso a Sanremo 2020. Per molti l’artista inglese è già ribattezzato come il nuovo Ed Sheeran, anche se di certo non si parla di somiglianza fisica. Più che altro sono i suoi successi, il boom improvviso, a renderlo uno degli artisti più quotati del panorama internazionale. Certo non sono mancate le polemiche, soprattutto quando Capaldi ha iniziato a rilasciare interviste. Solo allora qualcuno ha iniziato a notare una certa differenza fra i brani che canta e la sua personalità. “Non è mai stata una cosa che avevo considerato”, ha detto il cantante a Variety, “perchè chi è che si autoanalizza così tanto?”. Prima di approdare in America con la sua musica, Lewis ha mostrato un certo scetticismo ad uscire dalla sua comfort zone, convinto che rimanere all’interno dell’Europa sarebbe stato sufficiente. Invece il manager [Ryan Walter,ndr] e l’etichetta discografica puntavano già ad un viaggio oltre oceano. “Non sono un uomo ambizioso”, dice, “non lo sono mai stato. A scuola ero molto pigro. Nella mia mente, ero già riuscito a svolgere un compito difficile nel Regno Unito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA