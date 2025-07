Lewis Hamilton e Raye, è nato l'amore tra il pilota e la cantante? Come stanno le cose per la coppia

La Ferrari non decolla, ma Lewis Hamilton sembra pronto a correre in amore. Il pilota inglese è stato accostato nelle ultime ore a Raye, celebre cantante che per molti è la perfetta erede di Amy Winehouse. E stando agli indizi provenienti dal mondo del gossip non mentono, si parla infatti di una frequentazione già scattata tra il pilota della rossa e la giovane cantante 27enne, con Hamilton che nelle ultime settimane ha preso parte al concerto dell’artista:

“Quello di Raye è stato il primo concerto che ho visto a Silverstone. È stata grandiosa, non trovate?” ha detto senza mezzi termini il pilota della Ferrari. E alcune fonti hanno parlato di un avvicinamento tra le parti, Hamilton e Raye sarebbero stati pizzicati in dolce compagnia e a quel punto il pubblico sarebbe esploso, come rivelato da una fonte al portale MailOnline. Nessuna ufficialità per adesso riguardo alla storia tra Lewis Hamilton e Raye, ma tutti gli indizi raccolti hanno ormai il sapore delle prove.

Lewis Hamilton e Raye, i flirt e gli amori prima della cantante

Non solo i suoi tanti trionfi in Formula 1, Lewis Hamilton ancora prima di questa sua frequentazione con la cantante Raye è finito al centro del gossip. Il noto pilota è stato legato a molte donne in passato, una di queste è stata Shakira, ma anche Rihanna, la giovane modella Juliana Nalu, mentre Nicole Scherzinger è stata una delle sue ex storiche, vista la relazione da otto anni che ha legato i due.

Una breve frequentazione è stata invece quella tra Lewis Hamilton e Danielle Lloyd, miss Inghilterra e Regno Unito che ha avuto un flirt con il pilota nel 2002. Insomma, non si è fatto mancare niente e chissà che adesso l’amore non sia tornato a bussare alla porta di Lewis Hamilton sotto forma di Raye, in attesa di un’ufficialità per la coppia.

