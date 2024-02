“Lewis Hamilton in Ferrari: è fatta”/ Indiscrezione clamorosa: “Già trovato l’accordo”. Sbarco imminente?

Lewis Hamilton alla Ferrari. Questa la bomba clamorosa che sta circolando da qualche ora a questa parte. La notizia, letteralmente deflagrante, è stata data stamane dal Corriere della Sera poi a cascata è stata ripresa da tutte le principali testate al mondo, quindi confermata e arricchita, a cominciare dai britannici della BBC, fonte alquanto autorevole e attendibile. Secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, Hamilton sbarcherebbe a Maranello dal 2025, sfruttando una clausola presente nel rinnovo del contratto con Mercedes, firmato negli scorsi mesi, che permetterebbe al sette volte campione del mondo di lasciare la frecce d’argento al termine della stagione che scatterà il mese prossimo.

Ma c’è di più perchè in questi minuti si mormora della possibilità che Hamilton possa arrivare fin da subito in Ferrari, per una mossa a dir poco clamorosa, viste le tempistiche. Secondo quanto spiegato dalla BBC il team principal di Mercedes, Toto Wolff, avrebbe convocato tutto il team oggi pomeriggio, chiaro indizio di come lo stesso abbia una notizia “bomba” da comunicare. Resta da capire cosa accadrà a Carlos Sainz, il cui contratto scadrà al termine del 2024 e che a differenza di Leclerc non ha rinnovato.

LEWIS HAMILTON IN FERRARI, E’ FATTA: ALONSO IN MERCEDES?

Se realmente Hamilton sbarcherà in Rosso l’anno prossimo, non dovrebbero esservi problemi, ma in caso di arrivo immediato del campione di Stevenange a Modena a quel punto lo spagnolo sarà costretto a traslocare altrove. In Mercedes, invece, potrebbe sbarcare Fernando Alonso, altra operazione a dir poco clamorosa. Insomma, tantissima carne al fuoco per quello che alcuni hanno già ribattezzato il trasferimento del secolo.

Lo sbarco di Hamilton a Maranello sarebbe un’operazione di marketing assolutamente incredibile per rilanciare la scuderia del Cavallino Rampante, ormai da troppi anni all’ombra di Red Bull e Mercedes. Tra l’altro nel 2025 uscirà anche la prima Ferrari elettrica e quale miglior sponsor se non appunto Hamilton per lanciare il nuovo corso green?

