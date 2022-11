Lewis Hamilton lascia Mercedes e si ritira?/ Pilota F1: “Non correrò per sempre, ma…”

Lewis Hamilton, pilota britannico di Formula 1, andrà in scadenza di contratto con la Mercedes nel 2023 e sono in molti coloro che hanno ipotizzato un possibile ritiro del sette volte campione del mondo, vista la sua età anagrafica (ha 37 anni e da 15 gareggia nel circuito di F1). Uno scenario legato probabilmente anche alle prestazioni sottotono di quest’anno, anche se la W14, sulla quale il sipario si alzerà per la prima volta nel mese di febbraio, sarà profondamente rinnovata rispetto alla monoposto delle “Frecce d’argento” che abbiamo visto in pista nell’ultima stagione.

"Alonso pagava per battere Hamilton": choc in F1/ Ex meccanico McLaren: "Vidi che..."

Ma, soprattutto, quali sono le sensazioni di Lewis Hamilton alla fine dell’annata deludente alla guida della Mercedes? Si fida ancora dell’operato dei suoi tecnici? Stando a quanto filtra da alcune fonti interne al mondo della Formula Uno, il britannico avrebbe deciso di staccare con tutto e tutti per recuperare le energie, ma sarebbe una “pratica” che Hamilton osserva annualmente e non riconducibile a un suo eventuale addio al mondo delle corse.

Nelson Piquet chiama "negretto" Lewis Hamilton/ Bufera F1, pilota "Mentalità arcaica"

LEWIS HAMILTON SI RITIRA? “QUALCOSA MI DICE CHE…”

Lewis Hamilton e la Mercedes dunque tenteranno anche nel 2023 di rompere il dominio delle ultime due stagioni di Max Verstappen? La risposta potrebbe essere affermativa: “Non correrò in Formula 1 per sempre, ma qualcosa mi dice che la mia carriera non è ancora terminata”, ha asserito l’inglese in un’intervista concessa al “New York Times” e rimbalzata in queste ore in Italia.

In particolare, Lewis Hamilton ha rimarcato quali siano i suoi obiettivi per il futuro imminente: “Devo continuare a spingere. A un certo punto dirò basta, ovviamente e mi dedicherò agli amici e alla famiglia. Questo momento, però, non è ancora arrivato. Voglio correre in Formula 1 e rimanere insieme alla Mercedes. Abbiamo ancora del lavoro da fare”. Il tempo di appendere il casco e i guanti al chiodo parrebbe essere ancora lontano, dunque…

Lewis Hamilton, problema schiena durante GP Azerbaigian/ "Dolore mi sta uccidendo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA