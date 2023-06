Lewis Hamilton pizzicato con la sua ex, è già finita con Shakira?/ L’indiscrezione

Shakira e Lewis Hamilton: gli ultimi gossip sulla possibile “coppia”

Negli ultimi giorni si è spesso vociferato di un possibile coinvolgimento sentimentale tra Shakira e Lewis Hamilton. La popstar colombiana è stata protagonista del gossip nell’ultimo anno per via del tormentato addio a Gerard Piqué, con tanto di canzoni “vendetta” contro l’ex per il tradimento da lui subito. Il pilota inglese, invece, dopo la storica e longeva relazione con Nicole Scherzinger (durata dal 2007 al 2015), non ha mai avuto storie d’amore rilevanti e ha sempre vissuto nella discrezione e nella privacy più assoluta.

Tuttavia negli ultimi tempi i gossip internazionali hanno ipotizzato una possibile frequentazione in corso tra i due. Shakira sarebbe stata infatti pizzicata al Gran Premio di Formula 1 in Spagna a inizio mese, dove avrebbe incontrato anche Lewis Hamilton. Un avvistamento che ha destato i sospetti dei numerosi fan della cantante e fatto pensare ad una possibile liaison in corso.

Lewis Hamilton pizzicato in compagnia dell’ex: i rumors

Ora, tuttavia, si aggiunge un ulteriore dettaglio a questo chiacchierato e misterioso rapporto tra Shakira e Lewis Hamilton. Come riportano diverse testate spagnole, tra cui labotana.com, i due sarebbero solo amici. E, anzi, si vocifera che il campione di Formula1 sia stato pizzicato in compagnia della modella brasiliana Juliana Nalú, con la quale avrebbe già avuto un breve flirt lo scorso gennaio. I due sarebbero stati avvistati insieme in un ristorante di New York lo scorso lunedì 12 giugno, stando alle foto che sono prontamente circolate sul web.

Al momento si tratta però di mere supposizioni, dal momento che i due ex potrebbero essersi rivisti in semplice amicizia. In molti, però, ritengono che Hamilton abbia già dimenticato Shakira e l’abbia “tradita” proprio con la modella brasiliana. I gossip sulla popstar colombiana impazzano sempre più e non conoscono freno, sebbene al momento non siano confermati.











