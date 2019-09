Lewis Hamilton sconfitto dalla Ferrari a Monza/ Video F1 “Leclerc era troppo veloce”

È lo sconfitto di giornata: non lo sarà della stagione, visto che Lewis Hamilton – salvo miracoli incredibili della Ferrari e capitomboli improvvisi della Mercedes – si avvia a vincere il suo ennesimo Mondiale di Formula 1: eppure, dopo la prestazione opaca di Spa oggi ci ha provato per praticamente tutta la gara a battere Charles Leclerc ma semplicemente il giovanissimo ferrarista è stato più bravo. Attaccato alle costole praticamente fin dalla partenza, con il range di distacco quasi sempre sotto i due secondi e dunque con Drs a disposizione, il “re” britannico non è riuscito a superare la freccia monegasca. La differenza di gomme e un bloccaggio dopo il traguardo a pochi giri dal termine hanno alla fine fatto desistere il campione della Mercedes che si è dovuto accontentare del terzo posto sul podio di Monza, superato anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Un Gran Premio d’Italia memorabile per la Ferrari, con qualche domanda in più sul futuro per Lewis Hamilton: oggi è veramente nata quella stella in grado di detronizzare l’indiscusso n.1 della Formula 1?

LEWIS HAMILTON BATTUTO DA LECLERC: CHE DUELLO!

«Congratulazioni a Leclerc e alla Ferrari, ha avuto tantissima pressione da me e Bottas ma era troppo veloce nel rettilineo anche con il nostro Drs aperto e non potevamo superarlo» ha commentato dopo la sfiancante gara italiana il campione della Mercedes, di fronte ad un pubblico ferrarista in delirio a Monza. «Stare dietro alla Ferrari per così tanti giri mi ha distrutto le gomme – evidenzia ancora Lewis Hamilton, terzo al traguardo -. Ma per noi un secondo e un terzo posto resta un buon risultato, un bel bottino di punti per staccare la Ferrari nel campionato costruttori. Per il sesto titolo iridato? Cerco di fare del mio meglio gara dopo gara. Il mio vantaggio è corposo ma dovrò concentrarmi sulle prossime gare». Per il pilota britannico, il lavoro fatto dalla Ferrari e da Leclerc è stato pazzesco e non riuscire a superarlo è stato molto frustrante: ora appuntamento tra due settimane al Gp di Singapore dove la sfida, a questo punto, si riproporrà. Charles contro Lewis, con buon pace del 4 volte campione del mondo Seb Vettel, il vero “scornato” di giornata in quel di Monza (13esimo dopo una pessima gara).





