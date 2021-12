L’ex moglie Patrizia Grosso e Gabriella Perino compagna Gerry Scotti/ “Matrimonio finito per colpa mia”

Nella seconda puntata del weekend di “Verissimo”, quella in onda questo pomeriggio su Canale 5, sarà di scena non solo uno dei volti più noti della tv del Biscione ma anche un vero e proprio simbolo, vale a dire quel Gerry Scotti che non ha affatto bisogno di presentazioni: e, in attesa di capire cosa racconterà il conduttore televisivo e radiofonico nel salotto di Silvia Toffanin, possiamo accendere i riflettori sulla vita sentimentale dell’istrionico 65enne originario di Miradolo Terme (Pavia), soprattutto alla luce di quanto rivelato dal diretto interessato sulla fine del precedente matrimonio fino alla sua attuale storia con Gabriella Perino. Ma andiamo con ordine e partiamo dai primi Anni Novanta, e da Patrizia Grosso.

La prima volta che il buon Virginio -questo il suo nome di battesimo- era convolato a giuste nozze eravamo nel 1991: la sposa era Patrizia Grosso, da cui poi si era separato nel 2002, divorziando invece definitivamente nel 2009. Il motivo? Qualcuno aveva parlato di un presunto tradimento della donna con un imprenditore: la circostanza non è mai stata confermata, anche perché i diretti interessati sono rimasti sempre abbottonati sull’argomento, ma di certo c’è che, stando a quanto rivelato da Scotti, avevano cominciato ad allontanarsi a causa dei sempre maggiori impegni professionali di lui. Da qui la confessione di Patrizia Grosso di aver trovato un’altra persona e la scelta di Gerry, già padre di Edoardo (nato nel marzo 1992 e che nel frattempo solo un anno e mezzo fa l’ha già reso nonno della piccola Virginia), di allontanarsi per iniziare poi una nuova relazione.

PATRIZIA GROSSO E GABRIELLA PERINO, EX MOGLIE E COMPAGNA DI GERRY SCOTTI

A quanto si apprende, la fine della relazione con Patrizia Grosso fu per Scotti come una sconfitta. “Mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia…” ha raccontato, ricordando di quando fece le valigie e lasciò casa, il luogo dove era nato e cresciuto Edoardo. “Comunque è stata tutta colpa mia” aveva poi ammesso candidamente il diretto interessato riferendosi ai suoi impegni lavorativi e rammaricandosi che la cosa sia avvenuta quando il loro figlio era adolescente. Tuttavia, solo due anni dopo il divorzio Scotti si è legato sentimentalmente dal 2011 a Gabriella Perino, architetto che pare abbia avuto modo di conoscere grazie ai rispettivi ‘eredi’ che frequentavano proprio la stessa scuola, vale a dire Edoardo e Beatrice, figlia della Perino.

E pare che con l’arrivo di Gabriella Perino sia tornato il sereno nella vita del conduttore che ha trovato non solo una stabilità a livello affettivo ma anche dal punto di vista famigliare: l’attuale compagna, che ha pure alle spalle un divorzio, pare non amare particolarmente i riflettori e prima di incontrare Gerry era già madre di due figli. “Ci siamo trovati entrambi dopo la separazione” aveva raccontato al magazine ‘Chi’ mostrando tutta la serenità che ha trovato con la sua concittadina Gabriella Perino, con cui sta assieme dal 2004. Da allora non si sono mai più lasciati e hanno iniziato a convivere in quel di Milano dal 2011, scelta dettata dalla volontà di attendere che i rispettivi figli diventassero maggiorenni.



