L’ex premier francese: “Islam ha aspirazione oscurantiste”/ Replica del Nobel Ernaux: “Questa è islamofobia”

In Francia è scoppiata una polemica politica in questi giorni dopo alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex premier transalpino, Edouard Philippe. Parlando ai microfoni di FranceInter dell’Islam, è stato molto chiaro: “Un giorno verrà sollevata la questione di un trattamento a parte dell’islam nella nostra società”, contestando “l’ascesa di una religione, l’islam, sempre più praticata in Francia”, nonostante il Paese si stia “secolarizzando e desacralizzando ad altissima velocità”, dichiarazioni riportate da Il Foglio. L’ascesa dell’Islam è stata descritta dall’ex Premier come “nuova, rapida e destabilizzante”, e secondo lo stesso è guidata da “aspirazioni contraddittorie, aspirazioni totalmente oscurantiste” di un islam puritano “radicalmente contrario al modo in cui immaginiamo la vita comune” e che “non è conforme alla Repubblica”.

Quindi l’ex premier ha concluso dicendo che tale pratica religiosa “solleva questioni che l’architettura giuridica risultante dalla legge del 1905 (legge sulla separazione delle chiese e dello stato) forse non è in grado di risolvere”.

L’EX PREMIER FRANCIA CONTRO L’ISLAM, LA TESTIMONIANZA DI SCHREIBER

Si tratta di paroli forti, anche perchè, come sottolinea Il Foglio: “E’ la prima volta che un leader politico di questo livello prende esplicitamente in considerazione il trattamento differenziato delle religioni”. Pronta la replica della sinistra francese, con una serie di interventi di intellettuali transalpini, guidati dal premio Nobel per la letteratura, Annie Ernaux: “Vediamo dove arrivano la paura dell’islam e un’islamofobia ormai spudoratamente assunta”.

In difesa di Philippe è giunto il celebre giornalista del Tagesscahu, il Tg1 tedesco, Constantin Schreiber, che dopo essersi pronunciato sull’islam decise di smetterla: “Non scriverò nessun altro libro sull’argomento, rifiuterò le richieste dei talkshow, non lo farò più”, ha detto dopo che aveva criticato i sermoni nelle moschee e scuole coraniche. Il 29 agosto gli avevano tirato addosso una torta in occasione di una conferenza stampa presso l’universit di Jena.

