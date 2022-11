Leyla Martinucci, ex fidanzata Massimo Ranieri/ Lo ‘scandalo’ per la differenza d’età

Leyla Martinucci, ex fidanzata di Massimo Ranieri: la rottura dopo 8 anni insieme

Leyla Martinucci e il cantante Massimo Ranieri sono stati insieme per oltre otto anni, ovvero fino al 2010 quando si è concretizzata l’inaspettata rottura. Forse non tutti sanno che il colpo di fulmine tra la cantante lirica e l’artista partenopeo è avvenuto nel camerino, dopo uno spettacolo dell’interprete di ‘Perdere l’amore’. Un avvicinamento che, inevitabilmente, fece scalpore per via della differenza d’età. Leyla Martinucci, infatti, ha 36 anni in meno di Massimo Ranieri e, almeno all’inizio, il distacco anagrafico ha rappresentato un ostacolo a livello mediatico.

Con il passare del tempo, tuttavia, l’artista e Leyla Martinucci hanno dato prova di vivere una vera e propria storia d’amore e di nutrire, l’uno nei confronti dell’altra, un sentimento sincero e autentica. Come dicevamo, la parola fine è arrivata dopo otto anni di storia, conclusasi senza strascichi e tutto sommato in maniera serena.

Leyla Martinucci e Massimo Ranieri, quando l’affetto resta, nonostante la separazione

E’ stata l’ex fidanzata di Massimo Ranieri, Leyla Martinucci, a rassicurare i fan sul fatto che tra i due, anche dopo la separazione, i rapporti fossero rimasti ottimi. “Siamo lontani ma c’è affetto tra di noi”, aveva detto ai microfoni del settimanale “Di Più”, sottolinenando che il bene non è mai svanito. Dunque la stima tra i due non è cambiata, anche se a proposito di sentimenti e relazioni importanti, nel corso di una intervista a Verissimo, Ranieri aveva ammesso, un po’ amaramente di essere stato lasciato: “Donne? Mi mollano sempre loro, noi uomini forse siamo un po’ vigliacchi da questo punto di vista. Non abbiamo il coraggio di chiudere una storia”.

