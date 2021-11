Leyla Martinucci, ex fidanzata Massimo Ranieri/ “Siamo lontani, ma è rimasto affetto”

Leyla Martinucci è l’ex fidanzata di Massimo Ranieri. Otto anni d’amore tra i due artisti che hanno condiviso un bel pezzo di vita insieme. Nel 2002 si conoscono e scatta la scintilla: i due cominciano a frequentarsi; lei è una cantante lirica, lui l’istrione della musica italiana. La passione per la musica li unisce a tal punto da fare innamorare. Diventano una coppia, si amano, ma la loro storia d’amore arriva ad un punto di non ritorno otto anni dopo. E’ il 2010 quando la cantante lirica e il cantautore napoletano annunciano la fine del loro amore. Una storia che è stata anche al centro delle critiche per via della differenza di età: la cantante ha 36 anni in meno di Massimo Ranieri. Nonostante tutto i due si sono amati per otto anni.

Poi è arrivato l’addio comunicato proprio dalla Martinucci in occasione di una intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”. Tanto che lo stesso Ranieri, ogni volta in cui ha parlato di lei, l’ha definita sempre “la donna della mia vita”

Leyla Martinucci, non è solo la ex fidanzata di Massimo Ranieri. Classe 1986, Leyla è nata Taranto, ma sin da piccola dimostra un grande interesse per il mondo della musica. A soli 10 anni comincia la sua carriera artistica nella “Tosca” al Teatro Comunale di San Severo in Puglia. Cresciuta a pane e musica, il padre Nicola Martinucci è un cantante con una importante carriera alle spalle, Leyla ha deciso di partire dal basso facendo la gavetta e conquistandosi, giorno dopo giorno, il successo.

Nel 2015 arriva la prima grande possibilità: Marcello Giordani la invita a prendere parte al Marcello Giodani & Friends a Catania. L’anno dopo parte per gli Stati Uniti d’America dove ancora oggi lavora. La cantante lirica, infatti, si divide fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. Tantissimi i ruoli di prestigio che ha interpretato: da Rosina ne “Il Barbiere di Siviglia” al ruolo di La Gloria nella premiere mondiale di Vivaldi ‘La Gloria e Imeneo‘. E ancora il ruolo di Flora ne “La traviata” e quello di Lola nella “Cavalleria rusticana” alla Miami Lyric Opera.

