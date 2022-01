Lezioni di persiano/ Su Rai 1 il film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale

Lezioni di persiano, film di Rai 1 diretto da Vadim Perelman

Lezioni di persiano sarà trasmesso da Rai 1 oggi, mercoledì 26 gennaio, a partire dalle ore 21:25. La pellicola è stata organizzata nel 2019 grazie ad una coproduzione tra Russia e Germania e in particolare con la casa cinematografica Academy Two che ha investito nel progetto. La pellicola “Lezioni di Persiano” è stata diretta dal regista Vadim Perelman mentre nel cast sono presenti tra gli altri Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Navy, David Schutter, Alexander Beyer e Andreas Hofer.

Lezioni di persiano, la trama del film: un giovane ebreo e…

Leggiamo la trama di Lezioni di persiano. Siamo nel terribile periodo della Seconda Guerra Mondiale con l’Europa che deve fare i conti con l’invasione nazista e un odio smisurato nei confronti del popolo ebraico. Durante questa fase storica, un giovane ebreo di nome Giles viene catturato dai militari nazisti.

Tuttavia grazie ad un colpo di fortuna riesce ad avere salva la vita ed in particolar modo dimostrando di non essere un ebreo piuttosto un persiano. Riesce a dimostrare questa cosa grazie ad un semplice scambio che aveva fatto poche ore prima con un altro ebreo al quale aveva dato un panino che aveva appena comprato in cambio di un libro. Tuttavia la sua storia con i nazisti non finisce qui perché comunque viene considerato un prigioniero di guerra e inviato in un campo dove fortunatamente trova la compiacenza di un importante ufficiale tedesco, il quale per interessi personali e se ne occupa proteggendolo da qualsiasi rischio.

L’ufficiale tedesco credendo che sia effettivamente un persiano di madrelingua decide di proteggerlo per imparare la lingua persiana in maniera tale da realizzare il suo sogno nell’immediato dopoguerra ossia andare a vivere a Teheran. Si tratta di una incredibile storia che vedrà il giovane ebreo capace di inventarsi parole in persiano che tuttavia non esistono. La sua è una costante lotta per la sopravvivenza sfruttando il fatto che nessuno dei presenti nel campo nazista la conosce la lingua persiana e quindi è in grado di mettere in discussione i suoi insegnamenti.

