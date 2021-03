Lezioni di volo, Wrongonyou/ Testo: significato canzone e analisi (Sanremo 2021)

Non è una facezia il suo nome d’arte, così come va di moda oggi. Wrongonyou, Marco Zitelli, ha vissuto e suonato (e anche inciso un disco) per anni negli Stati Uniti, tanto da meritarsi questo strano nickname (più o meno “qualcosa di sbagliato in te”). Dopo l’esperienza americana ha deciso di tornare in Italia e mettersi a scrivere nella lingua materna, presentandosi anche a Sanremo dove ha vinto un posto tra le Nuove proposte. Proveniente quindi da un retroterra cantautorale folk-indie, Wrongonyou presenterà la sua Lezioni di volo, un brano in cui, dice “ho cercato di scrivere qualcosa di meno arzigogolato del solito, e più naturale possibile”. E così, il più semplice possibile, è il testo della canzone, una filastrocca da innamorati in cui le “lezioni di volo” sono quelle che si apprendono quando il cuore batte forte per qualcun altro, salire e scendere come le montagne russe: “Piccole cose che succedono / sto pensando a te ed esce il tuo / nome sul telefono (dove sei?) / ho cinque sensi che lo chiedono / se non sei con me non funzionano / come devono, hai gli occhi neri / quando sono triste, piove giorni / interi, voleremo da fermi / per stare meglio”.

Lezioni di volo, Wrongonyou: scopriamo l’analisi del testo

E allora si fa festa fino a tardi, fino ad avere il mal di testa, ma che importa, basta che mi dai “lezioni di volo”: “Resto nei miei spazi personali / hai cambiato tutto, / una carezza, uno tsunami / intreccio le tue braccia come rami / se un giorno dimenticherai / spero che poi mi riconoscerai”. Una foto insieme, un concerto e magari domattina ci risveglieremo insieme. Non si può certo dire sia il testo di Wrongonyou particolarmente significativo, ma a Sanremo 2021 ci sta anche questo.



