“LGBT, IDEOLOGIA PIU’ DANNOSA DEL COMUNISMO”/ Il presidente polacco Duda attacca

Il presidente polacco Andrzej Duda ha accusato il movimento per i diritti LGBT di promuovere un punto di vista più dannoso del comunismo e ha detto di essere d’accordo con un altro politico conservatore che ha dichiarato che “LGBT non è una persona, è un’ideologia”. Duda ha fatto le sue dichiarazioni nella piccola città di Brzeg nel sud-ovest della Polonia, impegnato nella corsa alla sua rielezione in una nazione prevalentemente cattolica che ha trascorso più di quattro decenni sotto il governo comunista. I diritti dei gay stanno emergendo come un tema chiave della campagna elettorale per le elezioni presidenziali, mentre la distanze si avvicinano tra Duda, sostenuto dal partito nazionalista al governo conservatore, e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, che ha chiesto la tolleranza per i gay e le lesbiche. Duda, che ha 48 anni, ha detto ai suoi sostenitori che la generazione dei suoi genitori non ha combattuto per abbandonare il comunismo per poi accettare “un’ideologia” che ritiene “ancora più distruttiva per l’essere umano”. Duda ha sottolineato come durante l’era comunista polacca il regime hanno garantito la sopravvivenza indottrinando la generazione più giovane. “Questo era il bolscevismo. Era l’ideologizzazione dei bambini“, ha affermato. “Oggi ci sono anche tentativi di spingere un’ideologia su di noi e sui nostri figli, ma diversa. È una novità assoluta, ma è anche neo-bolscevismo“.

DUDA STRIZZA L’OCCHIO ALL’ESTREMA DESTRA POLACCA

All’inizio della settimana, Duda ha firmato una dichiarazione redatta con lo scopo di aiutare le famiglie che includeva un linguaggio sulla “protezione dei bambini dall’ideologia LGBT” con il divieto di “propagandare l’ideologia LGBT nelle istituzioni pubbliche“. Molti politici conservatori in Polonia affermano di non essere contro gli omosessuali come individui, ma insistono nell’opporsi agli obiettivi di un movimento per i diritti civili che sostengono essere importati dall’estero e che rischiano di “sessualizzare” i giovani. Ma i polacchi gay e i polacchi liberali rispondono sostenendo che i funzionari del governo stanno adottando un linguaggio che porta alla “disumanizzazione“. E affermano che Duda e i suoi alleati prendano di mira gli omosessuali per accattivarsi i favori della potente chiesa cattolica – che deve affrontare le accuse di coprire gli abusi clericali – e sostenere gli elettori conservatori prima delle elezioni. Alcuni analisti sospettano anche che Duda e il suo partito “Legge e Giustizia” stiano strizzando l’occhio agli elettori di estrema destra che per lo più sosterranno il candidato di un partito più piccolo, chiamato “Confederazione“, al primo turno delle elezioni, ma i cui voti saranno ambiti in un eventuale ballottaggio. Le elezioni sono previste per il 28 giugno, con un secondo turno che vedrà i due migliori candidati sfidarsi due settimane dopo, il 12 luglio, se nessuno dei contendenti otterrà almeno il 50%.



