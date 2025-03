Nello studio di Affari Tuoi c’è stato un nuovo colpo di scena, e Stefano De Martino ha reagito in modo inaspettato. Ecco cosa è successo.

A prendere il timone di questa grossa “nave” di casa Rai è stato quest’anno Stefano De Martino, scelto dai vertici per sostituire Amadeus dopo il suo addio al palinsesto e il suo approdo dapprima sul Nove e poi in Mediaset. L’ex allievo di Amici – che è ancora oggi un grande amico di Maria De Filippi – è stato in questo periodo molto chiacchierato, non solo per la grande popolarità che sta ottenendo il suo programma di Rai 1 ma anche per quel gossip che – a dirla tutta – non l’ha mai lasciato in pace. Dopo la separazione definitiva dall’ex moglie Belen, sembrerebbe che sia tornato single, anche se non mancano i pettegolezzi su un suo ritorno di fiamma atteso dai fan da anni. Le voci dicono infatti che si sarebbe riaccesa la fiammella con la sua ex Emma Marrone, con cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e a cui è rimasto sempre legato da un rapporto di stima e affetto. I due sarebbero però stati avvistati più volte insieme nell’ultimo periodo, e per questo i fan hanno ricominciato a sognare.

Nel frattempo, De Martino ha scelto di tacere sulla sua vita privata e si sta al momento concentrando sui progetti lavorativi che gli sono stati affidati. Di recente è ad esempio successo un colpo di scena nello studio di Affari Tuoi, dato che un protagonista sarebbe stato mandato via. La sua reazione non è stata delle migliori.

Delirio ad Affari Tuoi: la gara è in bilico

C’è stato ancora una volta un ennesimo delirio in studio, durante una puntata di Affari Tuoi. Il game show è come sempre tra i più seguiti del panorama televisivo italiano e, soprattutto da quando c’è De Martino al timone, i telespettatori sono letteralmente affascinati dal suo modo di condurre e da quella personalità estroversa e simpatica che l’ha sempre contraddistinto. Di certo, in passato, aveva già collezionato molte altre esperienze, che gli hanno permesso di diventare il noto personaggio che tutti conosciamo e apprezziamo.

Durante la scorsa puntata del programma di Rai 1 – in onda ogni giorno nella fascia pre-serale – la concorrente ufficiale è stata Maria Grazia, che è arrivata dalla Sardegna e che è stata accompagnata dal marito. Sin dall’inizio della gara, entrambi hanno sognato di conquistare fino alla fine i 300.000 euro e all’inizio il gioco non è poi andato così male. La coppia ha però in seguito accettato l’offerta del Dottore da 40.000 euro e si è detta felice per il traguardo raggiunto, anche perché nel pacco c’erano “solo” 5.000 euro. I due protagonisti hanno quindi manifestato la loro gioia nell’essere riusciti a tornare a casa con un bottino che, di certo, non è passato inosservato a nessuno. Nonostante questo, c’è stato però un altro dettaglio su cui i telespettatori si sono soffermati.

La reazione di Stefano De Martino al colpo di scena di Affari Tuoi

Verso il finale del gioco, è tornata inaspettatamente la canzone Due Vite di Marco Mengoni, che ha trionfato al Festival di Sanremo 2023. Pare che abbia quindi avuto vita breve il brano Balorda nostalgia di Olly, vincitore di questa edizione della kermesse musicale condotta da Carlo Conti. “Ad Affari Tuoi hanno già tolto Olly e rimesso Mengoni in finale“, si legge infatti in rete. Molti fan hanno d’altronde notato che il giovane cantante genovese sarebbe stato già “fatto fuori” dalla redazione del programma, che ha invece optato per la musica di Mengoni.

Al di là di questo, in molti si sono complimentati con Maria Grazia, anche se è stata commentata la sua reazione nell’aprire il pacco dopo aver accettato l’offerta del Dottore. “Ma non ha detto che pensava di avere 300k? Ora che ha visto che non erano nel suo pacco dice ‘Lo sapevo’“. E ancora: “Bellissima partita della ragazza sarda! Brava a fare il cambio e poi accettare! E poi pure simpatica”, “Contento per Maria Grazia, mi ha messo allegria per tutta la puntata”, “Ci credevo talmente tanto che aveva 300.000 che ci sono rimasta male”.