Lia del Grosso “Compro fedi per sposare Corona”/ “Bracciale da 3mila euro per lui..”

Lia del Grosso non molla la presa su Fabrizio Corona. Nei giorni scorsi si è parlato molto di lei perché rea di aver annunciato il suo matrimonio con il re dei paparazzi salvo poi venendo smentita dallo stesso promesso sposo. Fabrizio Corona ha liquidato la notizia come falsa parlando di Lia del Grosso come di una professionista spesso ospite a casa sua ma, sicuramente, non sua fidanzata e nemmeno sua promessa sposa. Come se non bastasse, Fabrizio Corona ha parlato di lei come di una pazza che continua a perseguitarlo ma con la quale ama conversare e ridere quando lei va a trovarlo, ma qual è il succo della questione? Al momento sembra proprio che questo matrimonio non si farà, almeno secondo quanto riferisce proprio Corona ma Lia del Grosso invece continua con i suoi preparativi e il settimanale Oggi l’ha immortalata pronta ad acquistare le fedi nuziali.

Lia del Grosso pronta a sposare Fabrizio Corona acquista le fedi con dedica (e regalo)

Il settimanale ha pubblicato un articolo in cui Lia del Grosso appare a Milano con l’amica del cuore, Barbara, pronta a scegliere le fedi nuziali da Cartier chiedendo anche una cosa particolare ovvero che sugli anelli ci sia incisa la scritta: “Con te per sempre”. Come se non bastasse, la stessa promessa sposa ha poi comprato un bracciale da oltre 3mila euro come regalo. Lei stessa ha ammesso di volerlo coccolare e viziare tanto che, proprio in questo momento, gli starebbe permettendo di avere una relazione con Mariana Rodriguez. Arriverà una pronta risposta da parte di Fabrizio Corona anche a questi presunti regali e a queste dediche d’amore? Siamo sicuri che la soap continuerà a lungo, almeno fino ad arrivare in tv.



