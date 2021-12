Lia Greco, fidanzata di Fulminacci/ Lui: “Vissuto insieme un grande cambiamento”

Chi è Lia Grieco?

Lia Greco è la fidanzata del celebre cantautore Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci. L’attrice romana e l’artista stanno insieme da quasi cinque anni e il loro rapporto, con il passare del tempo, è diventato sempre più solido ed importante. “Stiamo benissimo insieme”, aveva raccontato il cantautore a Vanity Fair, in un’intervista uscita nel 2019. Lia Grieco è originaria di Roma e si è fatta strada nel mondo dello spettacolo prendendo parte a progetti come ‘Gabbia d’amore’ vincitore del Roma Web Fest, ma anche alla realizzazione della clip video ‘Tommaso’ di Fulminacci.

La ragazza ha avuto un ruolo in Luna Nera, una fiction andata in onda su Netflix sulla caccia alle streghe. E ha inoltre fatto parte del cast di diversi spettacoli teatrali, tra cui il Cyrano de Bergerac al Teatro Eliseo. “Prima di andare in scena mi guardo allo specchio e faccio una faccia particolarmente brutta e agguerrita. È un modo per darmi coraggio e mi aiuta a non prendermi troppo sul serio”, ha raccontato la Greco.

Lia Grieco e Fulminacci, una grande storia d’amore e tante passioni comuni

“Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”, ha ammesso orgoglioso Fulminacci, rifacendosi al periodo in cui aveva deciso di muovere i primi passi nella musica. La sua fidanzata Lia Greco ama follemente il mondo della canzone ma nel suo futuro ci sono progetti molto diversi: “Perché la musica non è il centro della mia vita“.

A farsi strada in questo settore, invece, ci proverà sempre più Filippo Uttinacci, un cantautore in rampa di lancio che vuole superarsi e crescere ancora, pur mantenendo un atteggiamento umile, come emerso nella simpatica intervista di Vanity Fair menzionata precedentemente: “Vengo da Casal Lumbroso, periferia di Roma. Un quartiere residenziale e borghese, sembra Stranger Things: ci sono due bar i supermercati e fine”, aveva raccontato.

