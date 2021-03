Lia Greco, fidanzata Fulminacci: chi è?/ Quella passione comune che…

Lia Greco è la fidanzata di uno dei cantautori sconosciuti al grande pubblico, almeno lo era fino a quando il palco di Sanremo 2021 non gli ha reso giustizia. Naturalmente stiamo parlando di Fuminacci, anche lui tra i Big di Sanremo pronto a sognare un futuro da cantante senza dimenticare le sue origini e nemmeno la sua bella fidanzata che con lui convide la passione per la musica e non solo. In molti la conoscono già per via del suo ruolo nella serie italiana firmata Netflix, Luna Nera, altri ancora per una serie di lavori che l’hanno portata a vittorie e riconoscimenti importanti nonostante la sua giovane età. I due stanno insieme ormai da quattro anni e lui stesso ha spiegato parlando d lei: “È un’attrice, diventerà famosa ne sono sicura. Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”.

Lia Greco, fidanzata Fulminacci, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Lia Greco fidanzata di Fulminacci? Sin da piccolissima ha nutrito la passione per la recitazione. Formata all’Accademia nazionale di danza di Roma, non solo ha la passione della recitazione ma anche del ballo e ha avuto modo di prendere parte a numerosi spettacoli teatrali. Lia ha debuttato sul grande schermo con il film “L’ultimo piano” e nel 2017 ha vinto il Premio Best Actress al Mediterranean Film Festival per il suo ruolo nel cortometraggio Gabbia d’amore. Chi la conosce bene sa anche che Lia Greco ha lavorato insieme a Fulminacci come protagonista del videoclip del singolo Tommaso, scritto dal suo fidanzato nel 2019. I due stanno insieme ormai da oltre quattro anni e quando lei è comparsa le video facevano coppia già da un paio di anni. Sembra che adesso vivano a Roma, ne sapremo di più questa sera?



