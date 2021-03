Lia Grieco, fidanzata Fulminacci/ Amore e arte da 4 anni: “Stiamo benissimo insieme!”

Filippo Uttacci, meglio noto con il nome d’arte di Fulminacci ed in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 è felicemente fidanzato con Lia Grieco. Si tratta di un nome che, come quello del giovane cantautore indie romano, è inserito pienamente nel mondo dello spettacolo essendo una ballerina ed un’attrice dal grande talento. Fidanzati da circa quattro anni, il loro è un amore solido anche per via del reciproco sostegno. Fulminacci è tre anni più giovane di Lia ma questo non sembra rappresentare un ostacolo al loro rapporto di coppia.

Nata a Roma il primo settembre 1994, Lia Grieco, stando a quanto riferisce il portale Cinematographe.it si sarebbe diplomata nel 2017 presso la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Diverse le sue partecipazioni sul set, nonostante la giovane età. Ad oggi, infatti, è stata protagonista di Gabbia d’amore, un cortometraggio vincitore del Roma Web Fest, e ha avuto un ruolo nella serie targata Netflix dal titolo Luna Nera, basata sulla caccia alle streghe.

LIA GRIECO, FIDANZATA FULMINACCI: UNA STORIA LUNGA 4 ANNI

Lia Grieco, fidanzata del cantautore Fulminacci, si è fatta strada nel mondo della recitazione partendo da una formazione teatrale salvo poi cimentarsi in progetti decisamente più importanti. Il cantautore romano ha voluto coinvolgerla anche nel suo videoclip di “Tommaso”. La collaborazione è nata dopo circa un paio d’anni dall’inizio della loro storia d’amore. Parlando di sè la giovane attrice aveva detto, come riporta Fanpage.it: “Prima di andare in scena mi guardo allo specchio e faccio una faccia particolarmente brutta e agguerrita. È un modo per darmi coraggio e mi aiuta a non prendermi troppo sul serio”. Lo stesso Fulminacci, in una intervista a Vanity Fair aveva parlato della sua storia d’amore con Lia asserendo: “Stiamo benissimo insieme”. “Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia”, aveva aggiunto il cantautore parlando del suo periodo di massimo successo. Nonostante la musica, Filippo ha messo al centro della sua vita soprattutto la famiglia e chissà se proprio Lia non sia del suo stesso parere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lia Nassì Grieco (@liagrieco)





© RIPRODUZIONE RISERVATA