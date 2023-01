Lia Tanzi, chi è la moglie di Giuseppe Pambieri/ La figlia Micol, anche lei attrice

Lia Tanzi, chi è la moglie di Giuseppe Pambieri

Giuseppe Pambieri, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è sposato con Lia Tanzi dal 1970. I due attori si sono conosciuti alla scuola di teatro del Piccolo di Milano: “Era il 1964, io avevo 20 anni e lei 16. Fu una vera… condanna all’amore. Ci sposammo nel 1970, lo stesso anno avemmo Micol. La nostra storia continua ancora, tra alti e bassi, come tutti i rapporti coniugali”, ha raccontato l’attore ad Avvenire.

Monique Gregory, chi è la moglie di Pino Settanni/ "Era un uomo molto gentile"

Nel 2000, durante il Giubileo, sono stati ricevuti da Giovanni Paolo II per rappresentare, come famiglia, il mondo dello spettacolo: “Il Santo Padre ci benedì. Fu un incontro emozionante, che ricordiamo tutti e tre con affetto”, ha ricordato Pambieri. Lia Tanzi è nata in Argentina nel 1948 da genitori italiani, per poi tornare in Italia insieme al padre.

Stefano D’Orazio, come è morto/ Complicanze legate al Covid. Era immunodepresso

Micol Pambieri, figlia di Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri

Lia Tanzi ha conosciuto la popolarità con il film “Mia moglie è una strega”, diretto da Castellano e Pipolo nel 1980. Giuseppe Pambieri e la moglie Lia Tanzi hanno recitato insieme in molti spettacoli: “Con mia moglie Lia Tanzi sin dagli inizi abbiamo formato una ditta: a partire dal “Re Lear” con Strehler abbiamo portato avanti un discorso di coppia e anche “Anna Frank” con mia figlia rappresenta un punto focale della nostra carriera”, ha detto l’attore a Fatti Italiani. Da qualche anno, però, Lia si è ritirata dalla scene. Parlando della figlia Micol, a Oggi è un altro giorno, Giuseppe Pambieri ha detto: “È bravissima. Ha iniziato subito a fare l’attrice, si è fermata poi qualche anno per seguire il marito ma ora vuole riprendere a recitare”.

LEGGI ANCHE:

Pino Settanni, come è morto/ Chi è “il pittore con la macchina fotografica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA