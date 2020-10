Lia Tanzi e Micol, moglie e figlia Giuseppe Pambieri/ “Una famiglia di artisti..”

Lia Tanzi e Micol Pambieri, chi sono? Rispettivamente la moglie e la figlia dell’attore Giuseppe Pambieri e insieme formano una strabiliante e longeva famiglia di artisti. Lia Tanzi è nata in Argentina da genitori italiani che, da piccola, l’hanno riportata in Italia. L’arte scorre nelle sue vene, suo padre era un pittore, e anche la recitazione ha fatto lo stesso studiando sin da piccola alla scuola del piccolo teatro di Milano dove ha conosciuto il suo grande e univo amore, Giuseppe Pambieri. I due sono sposati dal luglio del 1970 e stanno insieme ormai da 50 anni e non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa visto che spesso hanno condiviso palco e set soprattutto al teatro. Lia Tanzi ha lavorato molto al cinema tra gli anni ’70 e gli anni ’80 e ha condiviso il set con grandi artisti come Dino Risi, Sergio Martino, Carlo Vanzina e Steno.

Lia Tanzi e Micol, moglie e figlia Giuseppe Pambieri

Dai due artisti non poteva non nascere che una figlia con il vizietto della recitazione, Micol Pambieri, classe 1971 attrice di professione. In una vecchia intervista a La Vita in Diretta i due hanno ammesso che è Lia quella che organizza gli incontri e il lavoro di papà e figlia perché vuole “sempre più spesso stare a casa e fare la casalinga”. Giuseppe Pambieri ammette che la figlia Micol è molto selettiva e ha una buona capacità di inquadrare subito le persone, è molto critica e severa. Cosa racconterà oggi l’attore ospite su Rai1?



