La storia di Lia e Daniel, un amore interrotto a C’è posta per te 2025

L’ultima storia della quinta puntata di C’è posta per te 2025 è quella di un amore interrotto. Fa il suo ingresso in studio Lia, che chiama per recuperare il rapporto col fidanzato Daniel, lasciato durante un momento di crisi. Lia ha raccontato a Maria De Filippi che il loro era diventato un rapporto claustrofobico: i due convivevano e stavano 24 ore insieme perché lei non lavorava all’inizio.

C'È POSTA PER TE 2025, 5A PUNTATA/ Diretta storie: Amadeus ospite, lieto fine per una coppia

Le cose cambiano quando riesce a trovare un lavoro. Il suo umore migliora molto e inizia anche ad intrattenersi con i colleghi, cosa che non piace al fidanzato. Tra questi colleghi c’è un ragazzo che non le dispiace e per il quale anzi inizia a provare qualcosa. Capisce, allora, di non provare più sentimenti per Daniele e glielo comunica. Non gli dice però che ha un interesse per un altro, continuando intanto a vivere sotto il suo stesso tetto.

NOEMI CHIUDE COL PADRE DOPO UNA LITE CON LA COMPAGNA: "RAGAZZA SENZA REGOLE"/ Lite a C'è posta per te!

Daniel perdona Lia e ammette di amarla ancora

Daniel, intanto, cerca di riconquistarla, convincendola anche a partire insieme per il viaggio estivo che avevano prenotato prima che lei lo lasciasse. Lei, però, ha baciato l’altro ragazzo, e quando Daniel lo scopre chiude la loro relazione. Quando Lia si accorge di aver sbagliato e di provare per Daniel ancora amore, è ormai troppo tardi. Motivo per il quale Lia si rivolge a C’è posta per te.

“Sono qui per chiederti scusa per tutti gli errori che ho commesso, per averti fatto soffrire e per non averti parlato subito di quello che stava succedendo. – esordisce la ragazza quando rivede Daniel – So che tu l’hai vissuta come un tradimento, ma nella mia testa ci eravamo già mollati, dunque non l’ho vissuta così. So che ti ho fatto soffrire e per questo non mi perdonerò mai. So di aver sbagliato a buttare via tutto quello che abbiamo costruito in sette anni. Oggi ho capito che sei tu la mia persona e sono qui per dimostrartelo.” Lui, pur essendo ancora deluso e ferito, non riesce a negare di amarla ancora, dunque la perdona e apre la busta.

Noemi sbotta col padre a C'è posta per te 2025 e fa infuriare social/ Maria De Filippi tenta la "psicanalisi"