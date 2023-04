L’IA vende alcolici in Danimarca/ Scansiona il volto del cliente e stima l’età

In Danimarca è in sperimentazione una particolare IA installata alle casse automatiche dei supermercati della catena Bilka che con il riconoscimento facciale stima l’età del cliente ed approva, o nega, la vendita di alcolici. Si tratta a tutti gli effetti di una semplificazione e velocizzazione del processo di vendita che preclude l’intervento umano di un addetto del punto vendita per controllare i documenti.

In Danimarca, infatti, l’impiego dell’IA per il riconoscimento facciale permette di saltare una trafila lunga e fastidiosa. La legge danese permette la vendita di alcolici solamente a chi ha 25 anni compiuti ed è prassi dei punti vendita controllare i documenti di tutti i clienti che sembrano avere un’età inferiore. La questione è rapida ed immediata nelle casse servite, dove l’occhio dell’addetto permette almeno di evitare parte dei controlli, mentre la casse automatiche bloccano la vendita, attendendo l’intervento di un addetto per il controllo di persona. Con l’IA e il riconoscimento facciale, dunque, si assolverebbe grosso modo alla stessa funzione dell’addetto in cassa servita, bloccando solamente le persone che sembrano minori di 25 anni.

Come funziona l’IA per vendere alcolici con il riconoscimento facciale

Insomma, grazie all’IA ed al riconoscimento facciale il Danimarca i clienti che opteranno per le casse automatiche godranno di un’esperienza di vendita più rapida e semplice, come ha dichiarato Malene Kirkeby, responsabile di Bilka, citata da Italia Oggi. “Lasciando che il sistema stimi e verifichi l’età”, ha detto, “si evita di aspettare che un dipendente si renda disponibile per il controllo del documento”.

Chi si approccerà all’unica cassa automatica che, per ora, è dotata dell’IA per il riconoscimento facciale, passando un alcolico sul lettore scanner riceverà un avviso che chiede se si vuole procedere alla verifica automatica o manuale. Spetta dunque al cliente decidere se usufruire della tecnologica, e nel caso di risposta positiva, verrà scattata una foto per il riconoscimento facciale che, attraverso una serie di parametri definiti dalla stessa IA, stima l’età. In caso di volti dubbi, o di un responso negativo, interverrà poi un addetto per procedere ad un controllo più approfondito. Inoltre, assicura Bilka, non viene conservata nessuna immagine scattata, né nessun altro dato personale, come quelli di pagamento, ma tutto è cancellato immediatamente dopo il pagamento.

