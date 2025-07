Liam Gallagher, chi è il frontman degli Oasis? Nel 1993 l'avventura con il fratello Noel, poi nel 2009 lo scioglimento. Fino alla reunion del 2025

Nato a Manchester nel 1972 da genitori irlandesi emigrati, Liam Gallagher è uno degli esponenti di spicco del britpop, idolo di milioni di fan per la sua attività musicale avviata da giovanissimo insieme al fratello Noel, con il quale ha fondato una delle band più amate di sempre, gli Oasis.

L’infanzia di Liam Gallagher non è stata affatto semplice: a segnarlo, il divorzio dei suoi genitori, le delusioni a scuola e gli abusi da parte del padre, che trattava con violenza lui e i suoi fratelli così come la mamma. La passione per la musica, invece, è nata in Liam in maniera casuale: dopo essere finito in ospedale dopo una martellata subita da un bullo, si è svegliato ascoltando “Like a Virgin” di Madonna.

Dopo un concerto degli Stone Roses, invece, si è convinto definitivamente a cominciare l’attività musicale, inizialmente con un compagno di scuola e dopo ancora con il fratello Noel. Nel 1993 è cominciata ufficialmente l’esperienza degli Oasis, che in breve tempo hanno ottenuto uno straordinario successo, arrivando a vendere milioni di copie.

Nel 2009, poi, lo scioglimento della band in seguito a numerosi litigi e dissidi tra i due fratelli, in seguito al quale Liam ha deciso di intraprendere un’altra esperienza con una band, i Beady Eye. Dopo la fine di quest’altra esperienza, Liam ha cominciato una carriera da solista, fino all’annuncio della reunion con il fratello Noel nel 2025.

Liam Gallagher, chi è: due matrimoni e tre figli

Liam Gallagher, personaggio spesso sopra le righe, ha fatto tante volte parlare di sé anche per i tanti gossip che lo hanno riguardato. Nel 1995 ha conosciuto Patsy Kensit su un volo e i due si sono sposati due anni più tardi, avendo anche un figlio, Lennon, nato nel 1999. L’anno successivo i due hanno divorziato dopo tantissimi tradimenti da parte di lui: in uno di questi era nata anche la sua prima figlia, Molly, avuta da Lisa Moorish.

Dopo il divorzio Liam ha sposato Nicole Appleton nel 2008: con lei aveva avuto nel 2001 il figlio Gene. I due si sono separati nel 2014: dopodiché Liam ha cominciato una storia con Debbie Gwyther, già manager dei Beady Eye.