LIAM HEMSWORT CHIEDE IL DIVORZIO DA MILEY CYRUS/ Lei bacia Kaitlynn Carter

Liam Hemsworth alla fine ha deciso di chiedere il divorzio da Miley Cyrus. La voce che circolava insistentemente da alcuni giorni circa la fine del matrimonio tra l’attore australiano e la popostar diventa realtà con la richiesta ufficiale di separazione da parte di Liam. “La coppia ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere” si legge in una breve nota diramata alla stampa per annunciare la fine del matrimonio tra la coppia. Dopo 10 anni d’amore e 8 mesi di matrimonio Liam e Miley hanno deciso di mettere la parola ‘fine’ alla loro storia d’amore per “inconciliabili differenze” come si legge nella richiesta di divorzio consegnata da parte dell’attore australiano. A riportare la notizia in America è il sito internet Tmz.

Liam Hemsworth e Miley Cyrus: divorzio in arrivo

Stando alle prime indiscrezioni a non prenderla affatto bene sarebbe stata Miley Cyrus che in questi giorni si trova in Italia per una breve vacanza con l’amica Kaitlynn Carter. La popstar, infatti, aveva confermato le voci di una crisi col marito Liam Hemsworth definendola come passeggera; una sorta di pausa di riflessione che la cantante di Wrecking Ball ha pensato bene di trascorrere con Kaitlynn Carter in Italia. Un viaggio – vacanza immortalato dalla stampa con tanto di bacio tra le due e un tatoo ricordo che ritrae lo stemma dei Milano, il biscione dei Visconti. Tra le due è solo amicizia o qualcosa di più? Miley e Kaitlynn, infatti, sono apparse molto complici al punto da fare un piccolo pensiero alla ex Brody Jenner. La notizia del divorzio ha raggiunto l’artista anche in Italia e, stando alle prime notizie, la Cyrus non avrebbe gradito la cosa.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth: è finito l’amore?

E’ finita tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, una delle coppie più amate e seguite dello show business internazionale. Da alcuni giorni la notizia era nell’aria, ma in realtà non si era mai parlato di divorzio. L’attore e la cantante avevano confermato la crisi, ma tutti credevano si trattasse di una cosa passeggera. Soprattutto i fan, che sin dall’inizio hanno sognato ad occhi aperti con Miley e Liam. A distanza di pochi giorni dalla notizia della crisi di coppia, Liam Hemsworth ha deciso di chiedere il divorzio, anche se non è dato sapere per quale motivo. Ad azzardare alcune ipotesi è il magazine americano Tmz che parla di incompatibilità di carattere, ma anche di totale perdita di fiducia nella coppia. Liam è certo della sua decisione, mentre Miley starebbe cercando in tutti i modi di fargli cambiare idea. Riuscirà la star a riconquistare il cuore dell’attore? Ricordiamo che la coppia si era conosciuta dieci anni fa sul set del film “The Last Song”: un incontro che ha fatto scattare la scintilla fino al matrimonio celebrato in gran segreto lo scorso Dicembre.



