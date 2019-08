Liam Hemsworth e Miley Cyrus si sono lasciati/ L’attore sta male: “Non si può capire”

Nessuno avrebbe creduto di leggere ad una notizia come quella apparsa ieri: Liam Hemsworth e Miley Cyrus stanno divorziando e dopo soli 8 mesi da marito e moglie. Uno dei matrimoni più brevi di Hollywood che sta facendo discutere tutti oltre che allettando i media. E mentre Miley si sta godendo la bellezza del lago di Garda e, dunque, continua la sua vacanza in Italia, Liam è in Australia. L’attore 29enne ha raggiunto infatti suo fratello Chris nella casa di Byron Bay . Ed è proprio qui, durante un’uscita col fratello e i suoi due figli gemelli che è stato interpellato da un paparazzo del Daily Mail Australia che gli ha chiesto di fare una dichiarazione sulla fine del suo matrimonio. L’attore è stato breve ma molto chiaro: “Non puoi capire come sia. Non voglio parlare di questo”. Poche parole, ma che rendono ben chiaro quanto questo momento sia per lui molto difficile e doloroso.

Liam Hemsworth sta male dopo la rottura con Miley Cyrus

Liam Hemsworth sta male dopo la fine del suo matrimonio con Miley Cyrus. Eppure chi conosce la coppia e, soprattutto, i loro amici non sono stupiti da quanto accaduto. Una fonte vicina alla coppia ha infatti fatto sapere ai microfoni di People che “Non è stata uno choc per le persone che sono con loro ogni giorno. – così ne spiega il perché – Dopo che si erano riuniti tutti pensavano che fossero una coppia “perfetta”, ma avevano ancora molti problemi. Non sono sulla stessa lunghezza d’onda su molte cose fondamentali che fanno funzionare una relazione. Non è affatto sorprendente”. Sono dunque davvero le incompatibilità della coppia ad aver portato alla fine così imminente delle nozze? O c’entra davvero un’altra persona come si vocifera?

