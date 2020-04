Liam Payne/ Gli One Direction tornano insieme? (One World Together at Home)

Pubblicità

Liam Payne ha deciso di partecipare all’evento One World: Together at Home che si terrà oggi 18 aprile in diretta streaming mondiale. Le notizie inerenti a Liam stanno infuocando i cuori di centinaia di fan in tutto il mondo. Negli ultimi tempi infatti, si è rumoreggiato in merito ad un’eventuale reunion degli One Direction. Si tratterebbe di un evento storico, dal momento che la boy band ha accumulato un successo incredibile nei suoi anni d’attività. A quanto pare un ritorno insieme è sempre più probabile e la conferma è arrivata qualche tempo fa. Certo, a causa del Coronavirus evidentemente questa celebrazione speciale sarà ritardata ma ciò può portare a diversi vantaggi. Nel gruppo di Liam Payne molto probabilmente ritornerà anche Zayn Malik che dopo lo scioglimento del gruppo aveva affermato di non volerne più farne parte. Questo periodo di isolamento non potrebbe fare meglio per Liam Payne che nel frattempo sembra dover regalare ai fan anche un prossimo singolo per il proprio progetto di solista musicale.

Liam Payne, perché si sono sciolti gli One Direction?

Liam Payne in merito alla reunion imminente degli One Direction ha anche spiegato perché il gruppo si sciolse a suo tempo. Difatti, l’artista è stato intervistato in un podcast ed ha dato ragioni ben precise dietro lo scioglimento della band. Liam Payne ha spiegato come nel corso del tempo i ragazzi sono cresciuti ed hanno perso a poco a poco la passione che li accomunava. L’unica cosa che li spingeva ad andare avanti in quel progetto era la carriera musicale. Ad ogni modo, ognuno di loro aveva aspirazioni differenti e non a caso ora i membri, tra cui Liam, hanno preso strade differenti. Nessun litigio madornale come sospettava qualche fan, ma piuttosto ambizioni differenti, una ragione molto comune che sta dietro allo scioglimento di tantissime boy band.

Liam Payne, la carriera

Liam Payne ha conquistato il successo con gli One Direction, partecipando nel 2011 al primo album della band intitolato Up All Night. Inoltre, ha proseguito la tournée con i diversi ragazzi britannici girando tutto il mondo ed incontrando centinaia di fan. Con gli One Direction, Liam Payne ha partecipato alla realizzazione di ben 5 album in studio. Da solista invece, Liam Payne ha rilasciato un album in studio intitolato LP1 e lanciato nell’anno 2019.



